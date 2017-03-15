Но это только пока. Потому что 51-летняя Дайан Уэлан, кинорежиссёр по профессии и путешественник по призванию, собирается это сделать, пишет Quartz. По зову сердца, говорит она.

Дайан в пути уже два года. За это время она прошла чуть меньше одной пятой маршрута, зато успела пережить шторм. Случилось это на озере Бра-д’Ор, расположенном на острове Кейп-Бретон близ Новой Шотландии. "Я так себе спортсмен, со стихией мне было не справиться. Я была уверена, что погибну", — говорит она. К счастью, ей удалось дозвониться до друга, который в свою очередь связался с местными жителями — индейским народом микмаков. Путешественницу спасли.

Путь от океана до океана лежит через 10 провинций и 3 территории, как по обжитым территориям, так и по совершенно диким. По асфальту, по сельским дорогам, по размокшим лесным тропинкам, по рекам и озёрам. Обустройство маршрута началось в ранних девяностых и завершится в этом году 1 июля, прямо к 150-летнему юбилею Канады. Осталось всего-то навсего 2 263 км! И почти три миллиона долларов из 75: дорогу строят, что называется, "всем миром". Тысячи частных лиц, известных и не очень, множество корпораций, мелких предприятий и некоммерческих организаций — все вкладываются в развитие отечественного туризма. А правительство Канады добавляет к каждому пожертвованному доллару ещё 50 центов. Кажется, ещё ни один народ не делал себе лучшего подарка на день рождения страны.

A post shared by Trans Canada Trail (@tctrail) on Mar 7, 2017 at 1:27pm PST



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