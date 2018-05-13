ФОТО. Альпийский глаз: бирюзовое озеро Брайес на итальянско-австрийской границе

Самое красивое альпийское озеро в итальянской провинции Альто-Адидже – озеро Брайес. С трех сторон оно окружено скалистыми горами, а его изумрудные воды привлекают к себе людей вот уже много столетий.

Одним из самых знаменитых гостей Брайеса был эрцгерцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд I, который побывал здесь со своей семьей как раз незадолго до покушения на него в Сараево в 1914 году.

По легенде, в долине Брайен жили шахтеры, которые искали золото в близлежащих горах. Для них золото представляло ценность только из-за своей красоты. Но когда в этих местах появились первые пастухи, то местные жители решили подарить им изделия из золота, которые они сделали сами. Однако владение золотом оказалось настолько привлекательным для скотоводов, что они задумали его выкрасть. Шахтеры решили помешать этому и спустили в долину воду, которая была накоплена на одной из вершин. Так образовалось озеро Брайес.

Foto: Vida Press

Озеро расположено на высоте в 1500 метров у подножия горы Крода дель Бекко. Брайес – самое глубокое в Южном Тироле: его максимальная глубина составляет 38 метров. Но даже в самый разгар летнего сезона не все отваживаются купаться в нем – настолько оно прохладно.

Зато для туристов разработана куча маршрутов и удобных тропинок, по которым можно обойти озеро по кругу. Для этого нужно только иметь при себе удобную обувь, воду, фотоаппарат и продукты для пикника (если вы хотите отлично отдохнуть с видом на озеро). Западный берег более удобен для прогулок, поскольку очень пологий и широкий, восточный же, наоборот, с достаточно крутыми склонами. На западном берегу озера Брайес расположена церковь Мадонны, где незадолго до трагической смерти в Сараево молился наследник Австро-Венгерского престола.

Если же вы не любитель ходить пешком, то можно взять в аренду лодку – полчаса не менее, чем за 15 евро. Арендовать их можно рядом с историческим оелем, расположенным прямо на берегу озера – Hotel del lago di Braies построили в 1899 году и с тех пор он пользуется неизменной популярностью у приезжающих туристов.