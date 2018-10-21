ФОТО. Армения и Нагорный Карабах с высоты птичьего полета

Delfi Turgid
4 комментария
ФОТО. Армения и Нагорный Карабах с высоты птичьего полета
Foto: Ivars Utināns

Иногда для того, чтобы влюбиться в страну, хватает увидеть ее фотографии. Иногда фотографий оказывается достаточно для того, чтобы немедленно сесть за планирование своего следующего отпуска с непременным заездом в те места, которые вы увидели. Армения – как раз одно из таких мест.

В этой стране – и уже не в первый раз – побывал создатель и главная движущая сила сайта travelblog.lv Александр Алимов и привез оттуда множество красивых фотографий природы и местных достопримечательностей. Здесь есть монастырь Гандзасар, который отметил в этом году свое 777-летие; монастырь Ахпат на севере Армении; озеро Севан и много удивительных горных пейзажей. И вот как они все выглядят:

Фото Иварса Утинанса

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.
Рижские маршруты

Рижские маршруты: до Межциемса здесь был Силациемс
ФОТО. Лошади, любовь и сказочный лес: три тропы в древней долине реки Абавы

ФОТО. Лошади, любовь и сказочный лес: три тропы в древней долине реки Абавы

ФОТО. Разноцветная галька озера Макдональд

ФОТО. Разноцветная галька озера Макдональд

ФОТО. В Лиепае на месте бывшей свалки построили природную тропу

ФОТО. В Лиепае на месте бывшей свалки построили природную тропу

Топ-5 аквапарков Европы, которые нужно посетить этой зимой

Топ-5 аквапарков Европы, которые нужно посетить этой зимой (2)

ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам

ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам

подробнее
Топ-5 аквапарков Европы, которые нужно посетить этой зимой

Топ-5 аквапарков Европы, которые нужно посетить этой зимой (2)

ФОТО. В Лиепае на месте бывшей свалки построили природную тропу

ФОТО. В Лиепае на месте бывшей свалки построили природную тропу

ФОТО. Разноцветная галька озера Макдональд

ФОТО. Разноцветная галька озера Макдональд

ФОТО. Осенний Бирини: красиво, как в Сигулде, и люди не мешают

ФОТО. Осенний Бирини: красиво, как в Сигулде, и люди не мешают

ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам

ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам

подробнее