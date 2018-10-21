ФОТО. Армения и Нагорный Карабах с высоты птичьего полета

Иногда для того, чтобы влюбиться в страну, хватает увидеть ее фотографии. Иногда фотографий оказывается достаточно для того, чтобы немедленно сесть за планирование своего следующего отпуска с непременным заездом в те места, которые вы увидели. Армения – как раз одно из таких мест.

В этой стране – и уже не в первый раз – побывал создатель и главная движущая сила сайта travelblog.lv Александр Алимов и привез оттуда множество красивых фотографий природы и местных достопримечательностей. Здесь есть монастырь Гандзасар, который отметил в этом году свое 777-летие; монастырь Ахпат на севере Армении; озеро Севан и много удивительных горных пейзажей. И вот как они все выглядят: Фото Иварса Утинанса