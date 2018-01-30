ФОТО: Боденское озеро - хрустальное сердце Европы

В Европе много прекрасных мест. Средневековые замки с их суровой красотой, удивительные памятники истории, шикарные курорты… Но если вам хочется чего-нибудь по настоящему необычного, то обратите внимание на Боденское озеро. Его можно без преувеличения назвать хрустальным сердцем Европы. Расположено это прекрасное озеро между Швейцарией и Германией, и вряд ли где еще в Европе, да и во всем мире можно увидеть такое чудо.

Любоваться озером лучше с борта прогулочного катера, или теплохода, а может быть и парома. Впрочем, кому-то больше по вкусу придется двухдневный тур по озеру на настоящем каноэ, пишет портал euromapa.net.

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Но особенно красиво Боденское озеро с высоты в 1064 метров, куда вас может поднять фуникулер. Посетите Брегенц и насладитесь панорамой озера с высоты орлиного полета. На вершине горы, кстати, есть кафе с отличной видовой террасой.

Берега озера изобилуют изящными старинными городками. Только представьте себе этот шарм старинной Европы: извилистые улочки, гордые замки, домики, покрытые чудесными росписями на исторические темы, аккуратные ресторанчики, всегда готовые порадовать усталого путника вкусной едой. Да, здесь чувствуется дыхание старых добрых времен!

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Посетите города в составе экскурсий и узнаете много интересного. Констанц, Линдау, Лауфен и Меерсбург несомненно понравятся вам. Изящные соборы, высокие шпили старинных замков и особняки, окруженные утопающими в цветах садами, придают этим городам неповторимую атмосферу уюта и старины. Посетите в Констанце «праздник озера». Это веселое мероприятие проходит в городе в августе, во вторую субботу месяца. В конце праздника вас ждет грандиозный фейерверк.

Если вы любите оперу, то вам непременно надо попасть в Брегенц. Ежегодно в городе проходит фантастический оперный фестиваль. Сцена располагается прямо на озере, а зрители внимают представлению с берега.

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Обязательно посетите остров Майнау! Он принадлежит королю Швеции и славится своими восхитительными цветочными скульптурами. Невероятные большие фигуры из ярких и ароматных цветов, издали привлекают внимание своими сочными красками.

Летом можно прекрасно отдохнуть на береговом пляже. Двести семьдесят километров берега поросшего нежной зеленой травой, лазурные волны, набегающие на побережье и свежий охлаждающий ветер!

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Особенно дыхание водной стихии чувствуется при взгляде на Рейнский водопад. Потрясающей мощью и силой дышат эти колоссальные потоки воды, низвергающиеся вниз на скалы! Кстати, в воздухе часто висят маленькие радуги. Незабываемое зрелище. Тут вам, несомненно, пригодится хороший фотоаппарат. На пароходе можно подплыть прямо к самому водопаду и ощутить его брызги на своей коже.

Боденское озеро – это то место, где можно хорошо отдохнуть на природу, набраться приятных впечатлений, ощутить атмосферу старинной Европы.