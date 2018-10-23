ФОТО. Чудо Швеции: как промышленный город стал туристической Меккой

Когда-то дым многочисленных заводских труб наполнял Норрчёпинг таким густым смогом, что местные жители прозвали его "городом, где нет свежего воздуха".

В 160 км южнее Стокгольма находится небольшой городок Норрчёпинг. В наши дни многие туристы, путешествующие по Швеции, проезжая по трассе, даже не обращают внимания на съезды к этому населенному пункту. Однако стоит только поддаться любопытству, завернуть к центру Норрчёпинга, как перед вами предстанет настоящее шведское чудо.

История Норрчёпинга начинается в Средние века, когда на берегу реки Мутала появилось первое небольшое поселение, состоящее из нескольких хижин и церкви Святого Олафа, одного из самых почитаемых в Скандинавии святых. Крестьяне быстро смекнули, что можно воспользоваться выгодным расположением поселения и вскоре близ порогов реки Мутала выстроили первые мельницы. Кроме того, река давала много рыбы, а земли славились своей плодородностью и необычайной красотой, вследствие чего сюда стали стекаться люди разных сословий со всего королевства. Жителей становилось все больше и больше, новые дома, как грибы после дождя, появлялись по обе стороны реки. В начале XIV века Норрчёпингу были присвоены городские права.

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

Все последующие столетия Норрчёпинг увеличивался в своих размерах. Все больше становилось здесь мельниц, все дольше работал городской рынок, где публику развлекали забредшие в эти края с далеких земель бродячие артисты и певцы, монахи, проповедующие веру христову, и нечестные на руки попрошайки. Но “Золотое время” Норрчёпинга наступило в XIX веке, когда здесь отстроили заводы и фабрики. Их было так много, что город получил прозвище “шведский Манчестер”. Каждое утро можно было видеть нескончаемый поток людей, спешащих на работу. Слава о Норрчёпинге разносилась по всей территории Швеции, каждый знатный вельможа мечтал стать владельцев какого-то предприятия на берегах реки Мутала.

Сегодня важный индустриальный центр Швеции стал настоящей туристической меккой XXI века. В местных путеводителях даже пишут, что это яркий пример “шведского чуда”: город смог привлечь сотни тысяч туристов своей самобытной атмосферой и промышленными достопримечательностями.

Все заводы и фабрики, принесшие когда-то славу Норрчёпингу, сегодня превращены в музеи и выставочные залы. Древнее оборудование, знаменитые ткацкие станки, сотни черно-белых фотографий, изделия местный мастеров, старинные трамвайчики, перевозящие туристов в летние месяцы — все это является самым дорогим сокровищем города.

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

Норрчёпинг очаровывает своими промышленными гигантами, шумом воды, работой водяных мельниц, мостами через реку Мутала, милыми кафе, зелеными парковыми зонами и немногочисленными памятниками самым известным жителям, которые, естественно, трудились на заводах и фабриках.

Увидеть город с высоты птичьего полета можно со смотровой площадки, которая расположена в 68-метровой башне городской Ратуши. Говорят, в ясную погоду можно даже разглядеть находящийся совсем недалеко от города Гёта-канал - туристический магнит, привлекающий любителей водных прогулок. Когда-то этот судоходный канал, протяженностью 390 километров, был важнейшей транспортной артерией всей Швеции, соединяя Балтийское и Северное моря. Сегодня же здесь ходят экскурсионные суда, на которых можно отдохнуть, полюбоваться невероятной шведской природой, узнать все секреты многочисленных шлюзов, расположенных на канале, и совершить прогулку с востока страны на запад.

Кроме того, совсем недалеко от Норрчёпинга находится прославленный зоопарк Кольмарден — один из лучших во всей Скандинавии! Парк аттракционов, дельфинарий, подвесная канатная дорога над сафари-парком, развлекательные программы - это идеальное место для отдыха с детьми.