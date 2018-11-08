ФОТО. Эстонцы первыми среди балтийских стран установили в Таллине главную елку страны

Delfi Turgid
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ФОТО. Эстонцы первыми среди балтийских стран установили в Таллине главную елку страны
Foto: Tiit Blaat/Delfi

Пока Латвия вовсю готовится к кульминации празднования 100-летия независимости, эстонцы активно готовятся к Рождеству и Новому году. Так, в Таллине, на Ратушной площади, сегодня была установлена главная елка страны.

Искали дерево в этом году по всей Эстонии, а нашли – в буквальном смысле – во дворе дома в одном из районов Таллина. Сегодня дерево аккуратно спилили и привезли в центр города. А там «повозку» с елкой уже встречал Санта-Клаус с мешком конфет и известные эстонские историки, которые расскажут всем желающим послушать в традиции устанавливать рождественскую ель.

Установка киосков рождественского рынка начнется в пятницу, 9 ноября. Огни рождественской ели и рождественского рынка будут зажжены вечером 16 ноября. Ель простоит на Ратушной площади, предположительно, до середины февраля.

Напомним, что в Вильнюсе планируют установить елку до 28 ноября, а церемония зажжения огней на ней состоится 1 декабря. Ее уберут 8 января, после православного Рождества. В прошлом году в столице Литвы стояла 27-метровая елка, украшенная 70 тысячами лампочек.

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Delfi Turgid

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