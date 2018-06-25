ФОТО и ВИДЕО. "Алые паруса-2018": Смотрите, как прошла самая незабываемая ночь в Санкт-Петербурге

Сегодня ночью в Санкт-Петербурге состоялось грандиозное шоу “Алые паруса”, аналогов которому нет нигде в мире. Самый главный выпускной России собрал несколько сот тысяч человек на набережной Невы.

В этом году праздник “Алые паруса” отмечает полувековой юбилей. Впервые тогда еще ленинградские школьники увидели на Неве бригантину под алыми парусами в ночь с 27 на 28 июня 1968 года. С тех пор празднование “Алых парусов” стало традиционным и отмечалось вплоть до 1979 года. Возродили традицию только в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия.

Сейчас “Алые паруса” внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20 европейских странах.

A post shared by Пономарева Нелли (@nelli.design) on Jun 23, 2018 at 3:37pm PDT



A post shared by olga_semenov (@olga_semenov) on Jun 21, 2018 at 5:12pm PDT



A post shared by Айгуль Вишня // Moscow (@vi66nya) on Jun 23, 2018 at 8:57am PDT



A post shared by Anna Boronina (@annaboronina) on Jun 23, 2018 at 10:54am PDT

