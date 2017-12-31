ФОТО: Как встречают Новый год в разных странах мира

Первыми новый, 2018-й год встретили жители тихоокеанских островов Самоа, Тонга и Кирибати, спустя некоторое время — Новый год пришел на российские Чукотку и Камчатку, а а также в Новую Зеландию, Австралию, Японию и Южную Корею. Традиционно красочным шоу фейерверков отметили праздник в Сиднее, Окленде и Сингапуре.

Десятисекундным обратным отсчетом, в ходе которого цифры складывались в небе из фейерверков, одним из первых на Планете встретил Новый год австралийский Сидней. По словам лорд-мэра города Кловер Мур, решение порадовать этим зрелищем жителей и гостей города было принято впервые. В итоге в Сиднее посмотреть на грандиозный новогодний фейерверк собралось около миллиона человек, сообщает Deutsche Welle.

Вживую увидеть грандиозное световое шоу смогли около миллиона человек, еще до миллиарда, как ожидалось, наблюдали за праздником, сидя перед экранами телевизоров или компьютеров. В этом году администрация традиционно организовала иллюминацию главных достопримечательностей, включая Сиднейский оперный театр. Устроители торжеств также почтили память скончавшегося в 2017-м британского рок-исполнителя Дэвида Боуи, запустив фейерверки в виде луны и звезд.

В целом мероприятия прошли без сбоев. Лишь в одном месте на побережье у Терригал Бич зрителей пришлось эвакуировать, после того как загорелась одна из плавучих барж. Двум специалистам, отвечавшим за пиротехническое снаряжение, пришлось спрыгнуть в воду, после чего их спасли команды проплывавших мимо лодок. С легкими травмами пострадавшие доставлены в больницу.

"Генеральная репетиция" Нового года в Мадриде

В испанском Мадриде праздновать начали почти на сутки раньше. По сложившейся традиции знаменитые башенные часы на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, которые бьют полночь в новогоднюю ночь, протестировали за 24 часа до этого — во избежание сбоев.

"Генеральную репетицию" вживую увидели свыше 20 тысяч человек, многие из которых с последним ударом съели по виноградинке "на удачу".

В районе площади дежурили многочисленные наряды полиции, однако задействовать их не пришлось, вечер прошел без инцидентов.

Красная площадь в Москве закрыта для гуляний

В России Новый год первыми отметили жители Анадыря, Петропавловска-Камчатского и Магадана. В Москве 31 декабря Красная площадь закрыта: никаких торжественных мероприятий на ней проводиться не будет — на ней велась подготовка к съемкам концерта. А новогодние гуляния в Москве пройдут, главным образом, между Триумфальной и Манежной площадями, на улице Охотный ряд и в Театральном проезде. Через час после Москвы праздник отметят в Калининграде.

В Риге основные массовые гуляния в новогоднюю ночь пройдут на Набережной 11 ноября и в Вецриге. После салюта для рижан и гостей города будут доступны различные развлечения.