ФОТО: Как выглядит изнутри номер лучшей в мире гостиницы

Гостиница находится недалеко от Центрального вокзала Милана и считается одной из самых лучших и дорогих в городе. Неудивительно, что ее лучший номер стал победителем престижного в туристической индустрии конкурса.
Причин для победы много. Например, площадь гостиничного номера составляет умопомрачительные 1000 кв. метров. У него свой отдельный зал для совещаний и две террасы, площадь одной из которых составляет 250 кв. метров. Спа, джакузи, солярий на одной из террас — все это воспринимается, как должное.
Не говоря уже про обилие зеркал, мрамора, LED-окон, множества гаджетов и электронные приспособления, гигантские телевизоры, мебель "под заказ" и т.д.
В гостиницу постояльца привезут на Maserati, а обслуживать будет отдельный, ни на кого больше не отвлекающийся, слуга. Причем в любое время дня и ночи.
В номер также есть отдельный, "дипломатический" вход — чтобы никто, включая персонал гостиницы, не знал, какие гости поднимаются к постояльцу.
Что-то забыли? Ах, да! Одна ночь в этом номере стоит всего лишь 20 000 евро…