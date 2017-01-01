ФОТО: Как выглядит изнутри номер лучшей в мире гостиницы

Лучшие из лучших — так можно охарактеризовать лауреатов конкурса World Travel Award, в том числе и самый роскошный гостиничный номер на планете. В этом году таковым признали номер "Katara-Suite" миланской гостиницы Excelsior Hotel Gallia.

Гостиница находится недалеко от Центрального вокзала Милана и считается одной из самых лучших и дорогих в городе. Неудивительно, что ее лучший номер стал победителем престижного в туристической индустрии конкурса.

Причин для победы много. Например, площадь гостиничного номера составляет умопомрачительные 1000 кв. метров. У него свой отдельный зал для совещаний и две террасы, площадь одной из которых составляет 250 кв. метров. Спа, джакузи, солярий на одной из террас — все это воспринимается, как должное.

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Не говоря уже про обилие зеркал, мрамора, LED-окон, множества гаджетов и электронные приспособления, гигантские телевизоры, мебель "под заказ" и т.д.

В гостиницу постояльца привезут на Maserati, а обслуживать будет отдельный, ни на кого больше не отвлекающийся, слуга. Причем в любое время дня и ночи.

В номер также есть отдельный, "дипломатический" вход — чтобы никто, включая персонал гостиницы, не знал, какие гости поднимаются к постояльцу.

Что-то забыли? Ах, да! Одна ночь в этом номере стоит всего лишь 20 000 евро…