ФОТО. Как я обошел пешком вокруг Монблана, где царят весна, осень и зима сразу

Те, кто не хочет заниматься альпинизмом, могут отправиться в более спокойный, не самый легкий, зато сказочно красивый поход вокруг Монблана и горного массива. В конце сентября красоту Альп оценил и портал Delfi.

Foto: DELFI

Tour du Mont-Blanc (TMB) — пешая тропа длиной примерно 170 километров, которая пересекает Швейцарию, Италию и Францию. Пройти весь круг можно за 10 дней, однако тропа предоставляет все возможности варьировать маршрут, выбирая различные точки старта и финиша в зависимости от уровня подготовки и времени на поход.

От изначально заявленной группы к осени осталось только двое. Изучив доступность транспорта, мы выбрали перелет в Женеву, откуда напрямую из аэропорта на автобусе можно добраться до французского курорта Шамони у подножья Монблана.

Foto: DELFI

Первым разочарованием оказалось то, что купленные в интернете билеты на автобус в Шамони оказались буквально выброшенными на ветер деньгами — из-за отмененного авиарейса мы прибыли в Женеву на несколько часов позже. Хорошая новость — на месте в аэропорту можно было купить билеты на автобус, к тому же гораздо дешевле чем в интернете. В конце сентября лыжный сезон в Шамони еще не начался, а походный сезон только что закончился, поэтому автобус был почти пустой и не надо было переживать о доступных местах.

Однако, интернет все-таки пригодился. Обратно в Женеву мы ехали в воскресенье, когда кассы на автовокзале в Шамони не работают. И не все перевозчики продают билеты в автобусе, а те, кто продают, ставят повышенную цену.

Foto: DELFI

Тропа TMB почти вся маркирована указателями, однако купить карту в туристическом центре Шамони оказалось хорошей идеей. Без нее в нескольких местах было бы практически невозможно выйти на верную тропу, поскольку некоторые местные маршруты здесь пересекаются и перекрывают друг друга.

К тому же, у тропы есть альтернативные участки с повышенной степенью сложности, которые можно выбирать по желанию. На карте отмечены места ночлега (вне сезона не все они работают) и продовольственные магазины. Поскольку мы спали под открытым небом, для нас были важны именно магазины, чтобы определить, сколько еды нужно было нести на спине. Разные магазины туристического оборудования встречаются в каждом более-менее большом поселении. С водой же все было просто — ручьи и места, где можно было набрать с собой воды, встречались очень часто.

Foto: DELFI

Поход начался с подъема в гору, чтобы вообще добраться до тропы. Несколько часов с огромными рюкзаками мы ползли в гору и именно тогда стало понятно, почему в горах дистанцию меряют в часах, а не в километрах. Пару раз на маршруте мы убеждались в том, что спуск вниз тоже занятие не из легких, и вообще горный поход не имеет ничего общего с походом по ровной местности.

Но зато можно узнать, каково это — войти воблако, которое закрывает вид на горную гряду напротив, или с высоты смотреть на то, как долину и лежащие в ней городки наполняет туман, и фактически пережить смену нескольких времен года за один день.

Foto: DELFI

Например, зима нас застала врасплох уже в первый день. Выйдя на тропу на высоте 2 тысяч метров, мы попали не только в снегопад, но и в метель. Тут я понял, что мой легкий спальный мешок был совершенно неверным выбором.

Потом нас ждала заледеневшая тропа и снежные заносы, пока внизу в долине на зеленой травке паслись коровы. Затем тропа повернула и нас встретило солнце.

Foto: DELFI

От Шамони мы решили идти по часовой стрелке в направлении Швейцарии. После первых холодных ночей и прилично заснеженных участков тропы, мы поняли, что все-таки стоило прислушаться к предупреждениям в туристическом центре о том, что не следует выбирать альтернативные маршруты со стороны Швейцарии, поскольку там придется более 2 километров идти по заснеженным горам. И не зря походный сезон здесь закрывается в середине сентября.

Пройдя горную гряду с южной стороны Швейцарии и спустившись в зеленую долину с маленькими швейцарскими деревушками, мы оказались в самом настоящем лете, где солнце пекло так, что хотелось надеть шорты и искупаться. Почти везде в Швейцарии звучат коровьи колокольчики, что особенно хорошо слышно с противоположной стороны долины.

Foto: DELFI

Добравшись до итальянской долины Аоста, мы попали в яркую осень. Здесь тропа вьется вниз по склону, а растительность уже тронута красноватыми и рыжеватыми красками. А близ местечка Курмайёр, куда мы добрались через 6 дней, уже начали желтеть березы, а потоки туристов говорили о том, что это местная Сигулда, куда люди едут наслаждаться свежим воздухом и осенью.

Foto: DELFI

От Курмайёра под массивом Монблан по тоннелю можно доехать прямо до Шамони, поэтому, пройдя больше половины тропы TMB, мы закончили свой поход.

Оставшийся день провели в Женеве. Осматривать город мы решили на выгодно взятых напрокат велосипедах — первые 4 часа бесплатно, а потом 2 франка за час.

Foto: DELFI

Главные достопримечательности Женевы, которые невозможно не заметить, это невероятно прозрачное озеро с фантастическим местом для купания в самом сердце города (в сентябре вода еще теплая) и фонтан высотой 140 метров, который выстреливает 500 литров воды в секунду. Рядом с озером расположился бесплатный ботанический сад.

Женева стала "цивилизованным" заключением нашего недельного похода с рюкзаками и нескончаемыми живописными видами. На тропе бывал и снег, и лед, и солнце, и жара. Тропа менялась от гладкой и широкой до каменистой, узкой и такой, где нужно было взбираться по металлическим ступеням вдоль скалистой стены или балансировать на узенькой каменистой полоске, держась за вмонтированные в камень цепи. Один маршрут, три страны и совершенное разнообразие.