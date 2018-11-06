ФОТО. Кудильеро – испанский город лестниц, который основали викинги

Delfi Turgid
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ФОТО. Кудильеро – испанский город лестниц, который основали викинги
Foto: Shutterstock

Кудильеро – один из небольших испанских городков, который активно любят и посещают туристы со всего мира. Своим появлением на свет этот город, по легенде, обязан викингам. Именно они начали строить его на побережье, поднимаясь по необходимости все выше и выше в гору.

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A post shared by Miguel Ruiz (@miguel.ruiz.miguel) on Oct 31, 2018 at 3:31pm PDT

В итоге город практически не приспособлен для автомобильного движения – помехой ему служат очень узкие, крутые и извилистые улицы. Да и в гости особо не находишься – для того, чтобы подняться к соседу на ужин (или просто за солью) придется преодолеть несколько ступеней разнообразной крутизны. А среди местных расхожей шуткой считается выражение о том, что подглядывать за соседями можно не выходя из собственного дома – лишь заглянув в дымовую трубу.

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A post shared by ZapatillasPorElMundo (@zapatillasporelmundo) on Sep 15, 2018 at 3:58am PDT

По своей планировке Кудильеро напоминает старинный римский амфитеатр, центром которого является море, а вокруг него, поднимаясь все выше и выше, расположились рыбацкие домики. Жители Кудильеро веками занимались рыбной ловлей, и нет ничего удивительного в том, что все городские достопримечательности (включая и названия улиц) так или иначе связаны с жизнью рыбаков:

  • старинная готическая церковь Сан-Педро, построенная еще в XVI веке, посвящена покровителю всех рыбаков;
  • здание бывшего рыбного рынка на центральной площади города используется в качестве корабельного музея, в котором выставлены модели кораблей, старинные механизмы и вообще рассказывается их история;
  • маяк и рыбацкие таверны, в которых можно отведать традиционное блюдо Кудильеро – курадильо (curadillo).
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A post shared by Jorge Romero (@theromerthings) on Nov 4, 2018 at 10:24pm PST

Для приготовления курадильо местные рыбаки брали самые маленькие экземпляры скатов и акул и вывешивали подсыхать на открытом воздухе. В принципе, больше ничего для приготовления курадильо не требуется – остальную работу делает солнце и морской воздух. Очень часто курадильо используется не просто как закуска, но и в качестве одного из ингредиентов для салата.

Чтобы не пропустить ничего интересного поблизости от Кудильеро – отправляйтесь на Кабо-Видео (Cabo Vidio) – этот потрясающе красивый берег расположен всего в 10 километрах от города и стоит того, чтобы его посетили.

Попасть в Кудильеро можно как на лодке, так и на машине, но вот исследовать территорию в городе и вокруг него лучше пешком.

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A post shared by Joni (@joni.g.m) on Nov 4, 2018 at 11:34am PST

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A post shared by mardetinieblas (@mardetinieblas) on Oct 15, 2018 at 4:27am PDT

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A post shared by Jenny Roberts (@jennywandered) on Jun 19, 2017 at 8:36am PDT

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Delfi Turgid

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