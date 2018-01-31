ФОТО. Лестница в Норвегии, которая насчитывает 4444 ступеньки

Delfi Turgid
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Для многих туризм — это вовсе не ленивая неделя на шезлонге у бассейна в теплой стране или старинная архитектура в шумном городе, а пешие походы, чудеса природы, молчаливые пейзажи или активный отдых. Turismagids.lv рассказывает о Flørli — местечке на юге Норвегии, куда можно попасть на корабле и которое известно тем, что там можно подняться на гору по деревянной лестнице с 4444 ступеньками.

Путешественник Рудолфс Юргенсенс разместил на своем Youtube-канале видео, где лестницу можно увидеть с высоты птичьего полета. К лестнице не подъехать на автомобиле, но виды стоят всех приложенных усилий, ведь необязательно подниматься на самый верх. Семьям с детьми рекомендуется выбрать часовой подъем и остановиться на отметке "1000" — отсюда можно вернуться обратно по тропинке.

Более опытные и физически подготовленные путешественники могут идти и дальше, только стоит учитывать, что подъем может занять около четырех часов. Параллельно лестнице идут две трубы от старой гидроэлектростанции и рельсы, которые раньше использовались для доставки людей и материалов вверх и вниз по горе.

Вот такой вид открывается по пути наверх!

Поднимаясь наверх, стоит учитывать, что некоторые места действительно очень круты, поэтому подъем по лестнице не рекомендуется тем, кто боится высоты. Для того, чтобы спуститься вниз, следует воспользоваться специально обозначенными тропинками, чтобы не мешать тем, кто поднимается наверх.

В отзывах на TripAdvisor люди пишут, что по пути вниз нужно карабкаться через большие камни, кусты, проходить через лужи, но вид оттуда перекрывает любой дискомфорт. Также отмечают, что 4444-я ступенька находится на уровне 750 м над уровнем моря.

A post shared by @auderock on Aug 9, 2016 at 1:59am PDT

Поднявшись на самый верх, перед вами откроется захватывающий дух вид норвежской природы. Здесь стоит маяк, указывающий, куда двигаться дальше, но не стоит торопиться — насладитесь свежим воздухом, запечатлейте эти красивые места и неспешно набирайтесь сил для спуска вниз, который тоже занимает не один час.

A post shared by Trine Hamre (@rthamre) on Aug 13, 2017 at 10:47am PDT

Кстати, среди множества чудес норвежской природы стоит выделит скалу Троллтунга, что в переводе означает "язык тролля".

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Delfi Turgid

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