ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

Бавария известна своими замками, которые словно срисованы со сказочных иллюстраций. Их возводили для королей лучшие архитекторы тех времен, а украшали лучшие художники. Экстерьер и интерьер таких замков хорошо сохранился или был восстановлен и здания снова открыты для посетителей.Tūrismagids.lv рассказывает об одном из таких замков — Хоэшвангау.

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Этот идиллический замок находится на горе, окруженной Баварскими Альпами, а у подножья горы расположен крошечный городок Хоэшвангау. Годами красоту и роскошь этого замка затмевал находящийся неподалеку Нойшванштайн, который является одним из самых посещаемых объектов мира. Однако популярность этого замка является одновременно и его недостатком и заставляет многих туристов искать другие достопримечательности для осмотра. И именно тогда внимание обращают на Хоэшвангау, который столь же красив и интересен.

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Строительство замка по приказу кронпринца Макса, который позже стал королем Баварии Максимилианом II, началось в 1832 году. Позже его сын Людвиг II построил уже упомянутый Нойшванштайн, хотя место для строительства он выбрал случайно. Осмотрев все возможные места, Максимилиан решил возвести замок на месте старинных руин XII-го века. Старый замок принадлежал рыцарям Швангау и был известен как крепость Шванштайн. Когда закончилась эпоха рыцарей, могущество крепости также стало ослабевать и в XVI веке ее покинул последний рыцарь. Некоторое время она была резиденцией консула Йохана фон Паумгартена, который переименовал ее в замок Хоэшвангау. Позже замок забросили и во время войны с Наполеоном он превратился в руины, которые привлекли внимание принца Макса.

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Кронпринц хотел построить романтический замок с элементами готики — в то время в Европе были популярна идея романтизма и рыцарства, которая проявлялась и в архитектуре. К строительству замка было привлечено множество архитекторов и художников, но наибольшее восхищение вызывает декор авторства итальянского живописца и архитектора Доменико Квальо. В интерьере замка есть и восточные мотивы — особенно они заметны в спальне королевы.

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На фресках на стенах и потолках помещений изображены сцены из немецкого фольклора, сказаний и средневековых легенд. Поскольку символом Швангау был лебедь, то Максимилиан приказал использовать этот образ почти во всем декоре замка, от серебряных подсвечников до скульптур, изображающих повелителя лебедей Лоэнгрина, которого лебедь привез, чтобы спасти несправедливо осужденную Эльзу — дочь покойного брабантского герцога. Именно эта легенда легла в основу знаменитой оперы Вагнера. Любопытный факт: этот известный композитор, который бывал и в Риге, жил в Хоэшвангау только в комнате, стены которой украшали картины со сценами из жизни короля лангобардов Аутари. Лангобарды были немецким племенем, жившим на севере от Альп. Это было одно из самых жестоких и диких немецких племен.

Лебединый мотив встречается и в прекрасных садах, которые тоже создал Доменико Квальо. Главное украшение сада — фонтан в виде лебедя. Но он не единственный. Помимо лебедя, в этом саду есть еще и лев, на создание которого Квальо вдохновил фонтан со львами в испанском замке Альгамбры.

Строительство замка заняло примерно 10 лет. Когда строительство завершилось, его посетил Людвиг I, отец Максимилиана, и был крайне впечатлен. Правитель Баварии описал его как "настоящий сказочный замок". Это была королевская летняя резиденция, где проводил время и Людвиг II, будущий король и хозяин Нойшванштайна, и его брат Отто.

В 1864 году Максимилиан умер, а его сын Людвиг II переехал жить в замок, пока строился его собственный замок Нойшванштайн, на который уходило много денег из государственной казны. Поскольку оба замка находятся по соседству, то из Хоэшвангау можно было наблюдать за строительными работами. Для этого Людвиг использовал золотой телескоп, который и сейчас стоит в одном из покоев замка.

С 1912 года замок Хоэшвангау открыт для посетителей и сейчас он входит в списки самых примечательный замков мира. Рядом с замком расположен музей баварских правителей, а замок Нойшванштайн и правда находится совсем близко и хорошо виден из Хоэшвангау.

Адрес: Alpseestraße 30, 87645 Schwangau, Германия

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