ФОТО. Литовское сковородочное дерево – кто и зачем его создал

Когда дует ветер, очень красиво звучит, люди говорят, как карильон", – сказал Витаутас Балчус из деревни Мижонис, показывая свое сковородочное дерево.

Мы ждали ветра, но вместо этого только усилился дождь, а за это время хозяин усадьбы рассказал, как придумал украсить двор старыми сковородками, кастрюлями и кружками.

Балчус всю свою жизнь работал водителем большегрузных машин (дальнобойщиком), а 15 лет назад почувствовал, что профессиональная болезнь – боли в спине – становится невыносимой, ушел на пенсию досрочно и вернулся на родину, в деревню Мижонис (недалеко от Друскининкай). Кому-то это название не понравилось, поэтому деревню переименовали в Мажонис, но местные называют ее по-старому.

"Родители умерли и оставили нам, пятерым братьям и сестрам, усадьбу с 15 га земли. Я посадил несколько деревьев. Сначала елки, которые привез на Рождество из леса, я их в ведро сначала посадил, а весной - в землю. с четвертого раза прижились березы", – рассказал Витаутас.

Мужчина продал квартиру в Друскининкай и перевез в усадьбу все, что у него было, увидел, что у него набралось много ненужных сковородок. Выбрасывать их было жаль, он повесил несколько, а тут и родственники, увидев его затею, отдали ненужные сковородки.

"Сейчас все знают, привезли старые кружки. Все плохие привозят, не выбрасывают. Едут люди мимо, останавливаются, расспрашивают, все же веселее. Летом приезжали немцы, снимали, сказали покажут у себя по телевидению", – сказал Балчус.