ФОТО: Место, где рисовые поля — шедевры ландшафтного дизайна

Кто бы мог подумать, что выращивать рис на склонах гор может быть так красиво? Горный хребет Айлаошань в провинции Юньнань (Китай) практически полностью состоит из рисовых террас, общая площадь которых достигает 400 кв миль.

Народ Хани (одна из многочисленных народностей Китая) начал заниматься выращиванием риса на склонах гор еще 1300 лет назад. В результате такого долговременного сочетания ландшафтного дизайна с сельскохозяйственной деятельностью на свет появились рисовые террасы Хонг Хани (и, кстати, в 2013 году они были признаны ЮНЕСКО всемирным достоянием).

Существование этих террас обеспечивают 82 небольших деревеньки, расположенных на горных склонах прямо над полями. Каждая деревенька состоит из 50-100 домохозяйств, в распоряжении каждого из которых находится по 1-2 "лужицы" на террасе.

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Прямо над деревнями, на самой вершине горной гряды высится лес, являющийся естественным источником воды для террас. Ежегодно в регионе выпадает более 1200 мм осадков, что отлично питает рисовые поля. Впрочем, у них есть еще один источник воды.

Как известно, климат у подножья гор и на их вершине отнюдь не одинаков. Вода из относительно теплой реки у начала горной гряды испаряется и, поднимаясь вверх, сталкивается с более холодным воздухом, превращаясь в густой туман. После чего туман конденсируется в виде капель воды на листьях и ветках деревьев, которая, стекая вниз, попадает в землю.

Таким образом, вся терраса представляет собой единую ирригационную систему, благодаря которой каждое рисовое поле получает необходимую ему дозу воды и, соответственно, урожая своим хозяевам.

Остается еще один вопрос: почему же за столько лет вода не размыла естественные стенки, которыми поля огорожены друг от друга? На этот вопрос смогли ответить китайские ученые, проанализировавшие почву Айлаошаня и выяснившие, что в ней содержится большое количество глины, которая не только не растворяется в воде, но наоборот склеивается в некое подобие цемента.