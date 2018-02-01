ФОТО. На Аляске откроется отель, доступный только по воздуху

На изолированном гранитном пике среди ледников в национальном парке "Денали" на Аляске в феврале открывается шале "Шелдон" - уникальный отель, добраться до которого можно только по воздуху.

Как пишет Forbes, в шале всего пять номеров, рассчитанных на 10 постояльцев. В стоимость проживания в размере 2300 долларов с человека за ночь входят перелет в отель и обратно, проживание, а также напитки и питание. Владельцы шале обещают своим гостям шампанское, а также деликатесы Аляски - королевских крабов, креветок, устриц, копченого лосося, палтуса, а также свежие овощи с фермерских рынков и мясо от местных производителей.

Создателями шале "Шелдон" стали потомки Дона Шелдона, легендарного пилота, участвовавшего в составлении карты Аляски 60 лет назад. Как утверждается, еще тогда он присмотрел райский уголок, долгое время остававшийся доступным только опытным альпинистам.

Теперь на пик высотой 1830 метров можно добраться с помощью вертолетов, а затем отправиться в поход при лунном свете, покататься на санях или принять участие в строительстве снежной крепости. Неподалеку от отеля расположены пешеходные тропы, маршруты для лыжников и поклонников горного велосипеда и горячие источники.

Национальный парк "Денали" представляет собой биосферный заповедник площадью около 25 тысяч кв. километров. На территории парка находится самая высокая вершина США - гора Денали. Парк посещают около миллиона туристов в год.