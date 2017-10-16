Концепт нового эко-курорта на Филлипинах, разработанного бельгийским архитектором Винсентом Каллебо – это просто рай для поклонников футуризма. И, действительно, на площади размером с небольшую морскую бухту разместятся 12 спиральных башен разной высоты, которые будут постоянно вращаться, следуя за солнцем.

Жители 162 элитных апартаментов, расположенных в этих гигантских "ракушках", смогут круглые сутки любоваться красивейшими видами на море и острова. Еще 12 небольших корпусов комплекса Nautilus Eco resort будут выполнены в виде вылезающих из воды улиток. В них помимо номеров найдется место для выставочных и торговых площадей.

В центре эко-курорта будет разбросано несколько павильонов, а в его центре возведут гигантское здание, на крыше которого посадят сад, а внутри разместят спортивный бассейн и бассейн с морской водой, научные лаборатории и даже школу для местного населения. Все эти здания расположены в форме последовательности Фибоначчи.

Кроме того архитектор намерен покрыть фасады и крыши зданий солнечными панелями, в результате чего курорт будет полностью обеспечивать себя и окружающие деревни энергией. Также здания будут собирать для собственных нужд дождевую воду.