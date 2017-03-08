В ночь на среду на Мальте рухнула каменная арка, которая считалась одной из главных туристических достопримечательностей острова, сообщает The Telegraph.

Скала высотой 28 метров была расположена на западе острова Гоцо. Лазурное окно было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и часто использовалась для съемок фильмов (в том числе, сериала "Битва престолов").

Арка на протяжении многих лет разрушалась под ударами волн. В апреле 2012 года произошел облом большого куска, из-за чего она стала неустойчивой. Утром 8 марта местный житель Роджер Чесселл отправился на берег, чтобы сделать фотографии шторма. По его словам, около 9.40 арка обрушилась в море и увлекла за собой скалу.

Разрушение Лазурного окна подтвердил и премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который опубликовал фотографию в "твиттере".