ФОТО: Неожиданная встреча с горбатыми китами в Тихом океане

Фотографу Михаил Коростелеву посчастливилось сделать невероятные снимки горбатых китов во время путешествия в регион Тихого океана.

Во время своей поездки на острова Королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, профессиональному фотографу, известному блогеру и путешественнику Михаилу Коростелеву удалось не только сделать очень красивые кадры подводного мира, но и поплавать с горбатыми китами.

View this post on Instagram A post shared by Mike Korostelev (@mike_korostelev) on Sep 6, 2018 at 8:03pm PDT



В среднем длина горбатого кита составляет 14 метров, хотя самые крупные особи могут достигать 17—18 метров в длину. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн. Этот вид китов считается одним из самых энергичных и акробатичных, чье поведение, включая эффектное выпрыгивание из воды, привлекает внимание туристов со всего мира. В романе Германа Мелвилла "Моби Дик" горбатый кит охарактеризован следующим образом: "Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый веселыми брызгами и белой пеной".

View this post on Instagram A post shared by Mike Korostelev (@mike_korostelev) on Aug 30, 2018 at 12:47pm PDT



Кроме того, горбатые киты известны как "морские певцы" — это целый набор звуков и даже мелодий, которые могут длиться от нескольких секунд до получаса. По результатам исследований, в основном "китовую лирику" можно услышать в период их размножения, когда в поисках самки самцы издают продолжительные и мелодичные звуки, а также в моменты опасности или агрессии со стороны других китов.

View this post on Instagram A post shared by Mike Korostelev (@mike_korostelev) on Aug 26, 2018 at 1:12pm PDT



Сегодня горбатого кита можно встретить в водах разных морей и океанов, он обитает в глубинах всего мирового океана. Однако в Балтийское море он заходит крайне редко, единичные случаи зафиксированы в Польше (в районе Гданьска в 2008 и 2015 годах), Швеции (в 2014 году), Финляндии (в 2006 и 2018 годах), Латвии (в 2007 году) и России (близ Выборга в мае 2018 года).