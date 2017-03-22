ФОТО: "Нереальное" катание на лодках среди деревьев прямо в Латвии — на заливных лугах в Двиете

В поемном природном парке Двиете находится уникальное древнее русло, соединяющее озера Скукю и Двиете. Прилегающие к нему заливные луга Даугава каждый раз затапливает, "прихватывая" и окрестные леса, так что появляется возможность кататься на лодках прямо между деревьями.

По словам Мариса Ресниса, инструктора команды "Lūzumpunkts", зрелище там открывается совершенно фантастическое. "Крышу просто рвет! Умом понимаешь, что на лодке по лесу плавать нельзя — но плывешь!", — говорит он.

Foto: Madara Ulande, luzumpunkts.lv

Он в этом году был на лугах Двиете уже дважды — в прошлый четверг и воскресенье. По его мнению, в этом году луга Двиете более привлекательны, чем знаменитый эстонский Соомааский национальный парк. Там в этом году уровень воды самый низкий за последние 25 лет и катание на лодках практически невозможно.

А вот в Двиете нынче просто идеальные условия для тех, кто хочет кататься на лодках. Для полноценного "заплыва" хватит 3-5 часов, за это время можно осмотреть 13 объектов, включая и несколько вышек для наблюдения за птицами.

Foto: Madara Ulande, luzumpunkts.lv

Двиете — природная территория "Nature 2000", на ней существует официальный лодочный маршрут для прогулок во время весеннего паводка. Однако Марис советует не ехать "как все", на озеро Двиете, а через Илуксте проехать на Бебрени, доехать до местного кладбища, где у моста через Двиети (шоссе P72) можно оставить машину и спуститься к воде. "Надо плыть в сторону Даугавы по левой стороне, до вышки наблюдения за птицами — там лучше всего", — говорит он.

Заливные луга Двиете выполняют роль "аккумулятора", во время разлива Даугавы забирая часть воды, а потом медленно ее отдавая и смягчая, тем самым, эффект наводнения. В результате в природном парке сформировалась уникальная экосистема, идеальная как для любителей такого необычного отдыха на воде, так и для тех, кто любит наблюдать за птицами.

Foto: Alīna Nešcerecka, luzumpunkts.lv

Летом 2008 года на Птичьем острове там был создан информационный центр "Gulbji" и Марис рекомендует обращаться туда всех, кто хочет узнать текущую ситуацию с уровнем воды в парке.

Кстати, это древнее русло с его лугами — одно из самых древних обжитых мест в Латвии, там находили стоянки, датированные концом Ледникового периода. То есть люди там жили уже 11 тыс. лет назад. Интересно, плавали ли они по лесам на лодках?

Больше информации: www.dvietespaliene.lv.

Фото ниже предоставлено участниками организации Lūzumpunkts.