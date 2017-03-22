ФОТО: "Нереальное" катание на лодках среди деревьев прямо в Латвии — на заливных лугах в Двиете

По словам Мариса Ресниса, инструктора команды "Lūzumpunkts", зрелище там открывается совершенно фантастическое. "Крышу просто рвет! Умом понимаешь, что на лодке по лесу плавать нельзя — но плывешь!", — говорит он.
Он в этом году был на лугах Двиете уже дважды — в прошлый четверг и воскресенье. По его мнению, в этом году луга Двиете более привлекательны, чем знаменитый эстонский Соомааский национальный парк. Там в этом году уровень воды самый низкий за последние 25 лет и катание на лодках практически невозможно.
А вот в Двиете нынче просто идеальные условия для тех, кто хочет кататься на лодках. Для полноценного "заплыва" хватит 3-5 часов, за это время можно осмотреть 13 объектов, включая и несколько вышек для наблюдения за птицами.
Двиете — природная территория "Nature 2000", на ней существует официальный лодочный маршрут для прогулок во время весеннего паводка. Однако Марис советует не ехать "как все", на озеро Двиете, а через Илуксте проехать на Бебрени, доехать до местного кладбища, где у моста через Двиети (шоссе P72) можно оставить машину и спуститься к воде. "Надо плыть в сторону Даугавы по левой стороне, до вышки наблюдения за птицами — там лучше всего", — говорит он.
Заливные луга Двиете выполняют роль "аккумулятора", во время разлива Даугавы забирая часть воды, а потом медленно ее отдавая и смягчая, тем самым, эффект наводнения. В результате в природном парке сформировалась уникальная экосистема, идеальная как для любителей такого необычного отдыха на воде, так и для тех, кто любит наблюдать за птицами.
Летом 2008 года на Птичьем острове там был создан информационный центр "Gulbji" и Марис рекомендует обращаться туда всех, кто хочет узнать текущую ситуацию с уровнем воды в парке.
Кстати, это древнее русло с его лугами — одно из самых древних обжитых мест в Латвии, там находили стоянки, датированные концом Ледникового периода. То есть люди там жили уже 11 тыс. лет назад. Интересно, плавали ли они по лесам на лодках?
Больше информации: www.dvietespaliene.lv.
Фото ниже предоставлено участниками организации Lūzumpunkts.