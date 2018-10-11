ФОТО. Обнять и пахнуть: уникальные цветущие дворики Кордовы

Каких только фестивалей не бывает в мире, но, наверное, самый цветочный из них – тот, что проходит каждый год в начале мая в испанском городе Кордова. Начинается все с парада, известного как "Битва цветов", а за ним следует самое ожидаемое "соревнование", известное как Los Patios de Cordoba. "Патио" в переводе означает "дворик", а сам фестиваль чествует искусство декорирования этих самых двориков сотнями цветов и растений.

В течение последующих двух недели жители Кордовы открывают для всех желающих посмотреть свои внутренние дворики, в надежде полностью очаровать строгое жюри и выйти победителем.

Владельцы патио украшают стены своих домов, оконные решетки и балконы немыслимым количеством цветов – чаще всего ими становятся герань, жасмин и гвоздика. Для того, чтобы усложнить композиции, используются узорчатая плитка, фонтанчики и все то, что способно привлечь к патио дополнительное внимание.

Обычно эти тайные дворики находятся в частной собственности и закрыты для посещения. Но во время проведения фестиваля в них может зайти любой желающий – часы посещений остаются неизменными из года в год. Вы можете полюбоваться цветами с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 22:00 каждый день. Вход совершенно бесплатен, но небольшие пожертвования для владельцев патио, вложивших в их украшение душу, - приветствуются.

В конце фестиваля наиболее сохранившийся и самый красивый внутренний дворик становится победителем, а его владельцы получают не просто денежный приз, но и почет и уважение всего города.

Климат в Кордове очень теплый и сухой, так что на протяжении многих веков дома в городе строились с обязательным наличием внутреннего дворика. Впрочем, традиция украшать патио появилась позже – в те времена, когда город был столицей Кордовского халифата. Арабы украшали и всячески улучшали свои дворики, ведь они были местом, где в стремлении спастись от жары собиралась днем вся семья.

Традицию украшать дворики продолжили христиане, которые захватили город в XIII веке. После чего варианты украшения патио претерпели несколько изменений, включая появление фонтанов, мраморной плитки и закрытых галерей в XVIII-XIX веках. Впервые фестиваль цветочных патио был проведен в 1918 году, а первые соревнования организовали тремя годами позже – в 1921 году.

Отличным местом для начала путешествия по городским патио является Palacio de Viana, усадьба XV века, которая окружена 12 разнообразными внутренними двориками. Другой вариант прогулки по Кордове включает в себя посещение районов Сан-Базилик и Худерия.

Количество принимающих участие в конкурсе патио меняется из года в год, поэтому может меняться и маршрут. Интерактивную же карту можно найти на сайте puertadelospatios.com, который обновляется каждый год и показывает все принимающие участие в фестивале внутренние дворики.