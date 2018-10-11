ФОТО. Обнять и пахнуть: уникальные цветущие дворики Кордовы

Delfi Turgid
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ФОТО. Обнять и пахнуть: уникальные цветущие дворики Кордовы
Foto: Shutterstock

Каких только фестивалей не бывает в мире, но, наверное, самый цветочный из них – тот, что проходит каждый год в начале мая в испанском городе Кордова. Начинается все с парада, известного как "Битва цветов", а за ним следует самое ожидаемое "соревнование", известное как Los Patios de Cordoba. "Патио" в переводе означает "дворик", а сам фестиваль чествует искусство декорирования этих самых двориков сотнями цветов и растений.

В течение последующих двух недели жители Кордовы открывают для всех желающих посмотреть свои внутренние дворики, в надежде полностью очаровать строгое жюри и выйти победителем.

Patios de Córdoba

Владельцы патио украшают стены своих домов, оконные решетки и балконы немыслимым количеством цветов – чаще всего ими становятся герань, жасмин и гвоздика. Для того, чтобы усложнить композиции, используются узорчатая плитка, фонтанчики и все то, что способно привлечь к патио дополнительное внимание.

Patio Cordobés

Обычно эти тайные дворики находятся в частной собственности и закрыты для посещения. Но во время проведения фестиваля в них может зайти любой желающий – часы посещений остаются неизменными из года в год. Вы можете полюбоваться цветами с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 22:00 каждый день. Вход совершенно бесплатен, но небольшие пожертвования для владельцев патио, вложивших в их украшение душу, - приветствуются.

Córdoba: Patio

В конце фестиваля наиболее сохранившийся и самый красивый внутренний дворик становится победителем, а его владельцы получают не просто денежный приз, но и почет и уважение всего города.

patio

Климат в Кордове очень теплый и сухой, так что на протяжении многих веков дома в городе строились с обязательным наличием внутреннего дворика. Впрочем, традиция украшать патио появилась позже – в те времена, когда город был столицей Кордовского халифата. Арабы украшали и всячески улучшали свои дворики, ведь они были местом, где в стремлении спастись от жары собиралась днем вся семья.

Flower-Laden Patio - Cordoba, Spain

Традицию украшать дворики продолжили христиане, которые захватили город в XIII веке. После чего варианты украшения патио претерпели несколько изменений, включая появление фонтанов, мраморной плитки и закрытых галерей в XVIII-XIX веках. Впервые фестиваль цветочных патио был проведен в 1918 году, а первые соревнования организовали тремя годами позже – в 1921 году.

Patios de Córdoba

Отличным местом для начала путешествия по городским патио является Palacio de Viana, усадьба XV века, которая окружена 12 разнообразными внутренними двориками. Другой вариант прогулки по Кордове включает в себя посещение районов Сан-Базилик и Худерия.

Patios de Córdoba

Количество принимающих участие в конкурсе патио меняется из года в год, поэтому может меняться и маршрут. Интерактивную же карту можно найти на сайте puertadelospatios.com, который обновляется каждый год и показывает все принимающие участие в фестивале внутренние дворики.

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Delfi Turgid

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