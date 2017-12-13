ФОТО. Она вам не "ёлка"! Новогодняя ель в эстонском Раквере снова всех удивила (+архивные фото)

Delfi Turgid
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ФОТО. Она вам не "ёлка"! Новогодняя ель в эстонском Раквере снова всех удивила (+архивные фото)
Foto: Vida Press

Уже пять лет подряд Раквере широко заявляет о себе, устанавливая очень своеобразные елки. В этом году на обозрение общественности предстала очередная нестандартная елка, созданная городским художником Раквере Теэтом Сууром.

Четыре года из пяти елки строились под руководством преподавателя Раквереской профессиональной школы Райко Каасика. Фотографии творчества Кааасика и его учеников, то есть фотографии фантасмагорических елок, познакомили с Эстонией и Раквере весь мир.

А вот как выглядела елка в Раквере в 2016 году. Согласитесь, она была не менее прекрасна, чем в этом и так же уникальна.

В 2015 году елка в Раквере выглядела еще более интересно. И именно тогда ее впервые заметили в международном пространстве. О ней стали писать, как об одной из самых необычных елок в мире. По нашему мнению, она именно такой и является.

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Delfi Turgid

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