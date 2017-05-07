ФОТО: Первый взгляд на японский "лакшери" поезд-отель "Остров четырех времен года"

Футуристичный снаружи, традиционно японский внутри — так описывают основную идею лакшери-поезда Shiki-shim ("Остров четырех времен года") в компании-операторе JR East. Состав состоит из 10 вагонов, в которых 34 пассажира с комфортом путешествуют из Токио на север, в регион Тохоку, который больше всего пострадал от землетрясения и цунами 2011 года. Маршрутов несколько, их продолжительность варьируется от одного до трех дней.

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Интерьеры вагонов поезда созданы известным далеко за пределами Японии дизайнером Кеном Окуямой. Чисто технологически поезд тоже весьма продвинут и способен идти как ни дизельной, так и электрической тяге — в зависимости от наличия или отсутствия проводов. Его крейсерская скорость при этом по меркам Японии ничтожна — всего-то 110 км/ч, в три раза меньше поездов-экспрессов, "рассекающих" по стране каждый день. Но "Остров четырех времен года" — это не про то, как быстрее добраться до точки назначения. Это про процесс ее достижения. И он должен быть максимально комфортным.

К слову, Shiki-shima — далеко не первый поезд-отель в Японии, по уровню комфорта соперничающий с пятизвездочными отелями. Скорее он отражение тренда. На южном острове Кюсю с 2013 года "бегает" поезд "Семь звезд". С июня этого года по западу Японии будет ходить так же 10-вагонный "Полуночный экспресс Mizukaze". Операторы железных дорог чувствуют спрос — в первую очередь со стороны собственных граждан. Япония стареет и пожилые люди хотят получать новые впечатления, буквально не выходя из собственного гостиничного номера.

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По словам корреспондента The Telegraph, пассажиры "Острова четырех времен года" садятся в свой поезд-отель не с общего перрона, а из специального зала, в котором их встречают как дорогих гостей зеленым чаем и традиционными японскими сладостями.

Если снаружи поезд очень даже современен, то внутри — много натуральных материалов и традиционных японских мотивов во всем, от оформления стен, пол и потолка, до выбора мебели и аксессуаров. Находясь внутри, ошибиться невозможно — вы в Японии. И, разумеется, не просто в Японии, а в Японии для весьма состоятельных дам и господ.

В поезде-отеле 17 двухместных номеров, но они разного размера. Два самых дорогих и роскошных занимают один вагон. Другие — попроще и подешевле, "кучкуются" и расположены поплотнее. Разумеется, в каждом есть душ или ванная, в зависимости от статуса и цены — от 2,6 до 7,8 тыс. евро за все путешествие с человека.

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Вагон-ресторан в наличии, а меню разработано Катсухиро Накамурой — первым японским шефом, получившем звезду Michelin. В блюдах местной кухни активно используются локальные ингредиенты, доставляемые на поезд по мере его движения по стране.

Но больше всего корреспондента британского издания впечатлили смотровые площадки. Их две, они расположены по концам поезда, над локомотивами. Гигантские панорамные окна, мягкая мебель, которая вообще не похожа на ту, что ожидаешь встретить в поезде, зеленый ковер под ногами и возможность увидеть как путь впереди (или позади), так и работающие двигатели.

Есть, наверное, что-то умиротворяющее в мягком движении мощного поезда среди пасторальных пейзажей северной Японии. Особенно когда тебе уже не надо никуда спешить, а можно просто сидеть на белом диване, потягивать зеленый чай, щуриться на солнце, заливающее своим светом летящую со скоростью 110 км/ч обзорную площадку — и думать о том, что жизнь-то, похоже, удалась.