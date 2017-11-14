ФОТО. Прекрасный и одновременно пугающий Чертов мост

Delfi Turgid
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ФОТО. Прекрасный и одновременно пугающий Чертов мост
Foto: Vida Press

Мост Ракотцбрюке (Чертов мост) расположился посреди парка Кромлау в Германии, что в 6 километрах от границы с Польшей. Вышеупомянутый парк является прекрасным примером Английского сада и имеет много небольших прудов и озер. Каменный мост был построен в далеком 1860 году, однако и сегодня не перестает удивлять путешественников своими геометрическими формами и живописным пейзажем вокруг, пишет портал euromapa.net.

Мост Ракотцбрюке был построен таким образом, что вместе со своим отражением в воде образует идеально ровную окружность. Однако, конечно же, в этом не последнюю роль играет текущий уровень воды в реке Ракоц. Искусственно образованные базальтовые колонны моста были специально привезены из отдаленных карьеров.

С мостом Ракотцбрюке связано множество мистических историй и легенд, одна из которых рассказывает о загадочном архитекторе-неудачнике, который обратился за помощью к дьяволу. Малоуспешный архитектор и нечистый дух заключили сделку, по которой первый получит удивительный мост, а второй – заберет душу первого человека, который захочет перейти по каменному сооружению на другой берег реки. Далее дьявол вселился в человека и помог ему в строительстве моста Ракотцбрюке.

ФОТО. Прекрасный и одновременно пугающий Чертов мост
Foto: Pixabay

Когда все работы по сооружению моста были завершены, злой дух покинул тело архитектора и стал ждать своей платы по контракту. Архитектор в свою очередь решил схитрить и пустил по мосту Ракотцбрюке собаку. Из-за этого нечисть бросилась в воду и навсегда исчезла.

Если верить другой истории, тот, кто во время полнолуния проплывет на лодке под мостом Ракотцбрюке, получит сверхъестественные способности. При этом нельзя руками касаться воды или смотреть на свое отражение.

ФОТО. Прекрасный и одновременно пугающий Чертов мост
Foto: Shutterstock

К тому же, со сверхъестественными явлениями связывают и пропажу в 1983 году на территории леса двух шведских туристов, которых в последний раз видели, как раз неподалеку от моста Ракотцбрюке.

Если вы планируете посетить этот парк, тогда вы должны знать, что вход в него бесплатный и открыт круглый год. Здесь также есть парковки для автомобилей. Лучшее время для посещения парка — май, когда рододендроны и азалии полностью расцветают.

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Delfi Turgid

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