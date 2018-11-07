ФОТО. Прогулки по рынкам мира: Иран

Яркий, сказочный, ароматный, красочный, сочный, притягательный, колоритный — все эти прилагательные относятся к любому базару прекрасного Ирана. Прогулка по иранскому рынку — это восточная сказка, которая очаровывает своим шармом, приоткрывая тайны загадочной персидской души.

Говорят, рынок — зеркало любого народа. Именно здесь, среди рядов торговцев, можно в полной мере прочувствовать национальный характер, его традиции и обычаи.

Оказавшись в Иране, такой далекой, но такой интересной стране, рынок — обязательный пункт для любого путешественника. Вы не встретите здесь навязчивых продавцов, как в Турции или Марокко, не будет здесь и хамства, ругани или косых взглядов. Здесь каждый продавец — своего рода достопримечательность, изюминка в большом котле иранского базара. Ко всем своим посетителям они относятся уважительно, не лебезят и не кидают проклятия в твой адрес, если ты только посмотрел или потрогал их товар, а затем перешел к соседнему лотку.

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

А потрогать, посмотреть, понюхать, попробовать здесь хочется абсолютно все. Тысячи специй, ароматы шафрана в воздухе, диковинные шкатулки, персидские ковры, удивительная посуда ручной работы, яркие платки, тапки точь-в-точь как из сказки про маленького Мука, лампы Алладина….купить хочется все! (это тот самый редкий случай, когда очень хорошо, что количество наличных денег ограничено, а банковские карты в Иране не принимают).

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

Я смотрю на гору иранского сахара — он не такой, как у нас. Большие, причудливой формы кристаллы желтого (с шафраном), синего (лавандой), розового (с лепестками роз), красного (с соком граната) и белого цветов. Я покупаю сахарные кристаллы, куркуму, шафран и еще несколько видов специй, руководствуясь исключительно притягательностью их внешнего вида (фарси я не знаю, на рынке мало кто говорит по-английски).

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

Расплатившись с пожилым иранцем, улыбающимся мне, угощаю его эстонским марципаном (обычно во все свои путешествия я беру калевские конфеты и марципан, чтобы затем раздать их в качестве небольшого сувенира приятным людям, встречающимся на пути). Иранец замирает и отвешивает мне поклоны, еще больше расплываясь в беззубой улыбке. Я иду дальше, пробираясь через огромный муравейник старинного базара в Исфахане — культурной столице Ирана.

Лавка с самоварами — мало, кто знает, что знакомый каждому самовар появился впервые совсем не в России, а в далекой Персии. Прилавок с мужскими серебряными перстнями (каждый иранец носит кольцо — причем, чем больше перстень, чем ярче в нем камень, тем лучше и престижнее). Отдел с хиджабами и никабами, а рядом торговец предлагает радугу ярких тканей.

Foto: Aleksandra Valner, Delfi.ee

В это время меня догоняет продавец специй. Он протягивает мне мешок, наполненный иранскими сладостями. Я с изумлением смотрю на этот подарок и, думая, что он предлагает мне все это докупить, достаю кошелек. Старый иранец еще больше расплывается в добродушной улыбке и мигом, словно джин, исчезает в толпе.

Я долго гуляю по рядам базара, обхожу все лавки, все закуточки. Пью чай в небольшой чайхане, закусывая орехами. Пытаюсь запомнить все ароматы, тихую мелодию песни, звучащей откуда-то, спор на непонятном мне языке двух дам, застывших у витрины магазина ювелирных украшений. Всматриваюсь в лица иранцев, изучаю их мимику и жесты — мне кажется, что это живые картинки из сказки про "тысячу и одну ночь".