После инаугурации Дональда Трампа Барак Обама с супругой отправились в давно заслуженный отпуск.

Как пишет издание The People, 23 января экс-президент и бывшая первая леди появились на Карибских островах — на курорте, принадлежащем британскому миллиардеру сэру Ричарду Бренсону. Райский уголок недавно подвергся капитальному ремонту, поскольку в 2011 году пострадал от пожара.

Курорт может принять до 30 гостей, но его можно забронировать и полностью для себя, хотя такое удовольствие стоит 80 тыс. долларов в сутки. Неизвестно, платит ли Барак Обама за отдых или воспользовался личным приглашением владельца.

В прошлом на курорте были замечены другие известные политики и звезды: экс-президент ЮАР Нельсон Мандела, принцесса Диана, певица Мэрайя Кэри, актриса Кейт Уинслет, актер Роберт Де Ниро, модель Кейт Мосс и другие.