ФОТО. Разноцветная галька озера Макдональд

Расположенный на границе США и Канады Национальный парк Глейшер считается домом почти для почти 700 озер. Около 200 из них не превышают по площади 0,02 кв.км и еще примерно дюжина, наоборот, сильно отличаются по размеру от стандартных горных озер – их площадь составляет более 4 кв.км. И во всех них абсолютно чистая и прозрачная вода.

За последний факт, кстати, нужно сказать "спасибо" низкой температуре воздуха на протяжении всего года. Именно она не позволяют размножаться в воде планктону, и дает нам возможность разглядеть даже то, что находится на глубине более девяти метров.

Впрочем, самым поразительным фактом в жизни этих озер является наличие в них множества разноцветных камешков и гальки по берегам озер и на дне водоемов. Их цвета варьируются от темно-красного и бордового до зеленого и синего. Особенно большое их количество можно увидеть на дне озера Макдональд – крупнейшего в национальном парке – его длина составляет более 15 километров, а глубина достигает 141 метра.

По словам ученых, цвет гальки на дне озер обусловлен наличием или отсутствием в воде железа. Красный цвет камешков говорит о том, что они находились недалеко от поверхности воды, на мелководье, где железо в воде постоянно вступало в реакцию с кислородов в воздухе. Эти камни часто бывают ребристыми или с вкраплениями древних пород.

Галька же богатого темно-зеленого цвета формировалась на большей глубине. Не смотря на то, что содержание железа в зеленых камнях такое же, как и в красных, они меньше подвергались воздействию кислорода.

В разных озерах в Глейшере можно найти разное количество камней того или иного цвета. Например, зеленые камни чаще всего встречаются в озере Отокоми, а красные и бордовые – в озере Макдональд.

А "раскидали" их по всему парку пришедшие в свое время сюда ледники – они разбили большие разноцветные булыжники на мелкие фрагменты, а речки разнесли их по всем окрестным водоемам. Там их с течением времени обработала вода, и теперь мы можем любоваться и делать яркие фотографии дна со сверкающими камешками на нем.