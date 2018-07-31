ФОТО. Ричард Брэнсон построит круизный лайнер только для взрослых

Delfi Turgid
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ФОТО. Ричард Брэнсон построит круизный лайнер только для взрослых
Foto: Publicitātes attēli

Принадлежащая Ричарду Брэнсону компания Virgin Voyages показала, как будет выглядеть круизный лайнер Scarlet Lady, предназначенный только для взрослых.

Как пишет Business Insider, дизайном лайнера занимались ведущие мировые дизайнеры. На корабле будут ночной клуб, SPA-центр, крытый и открытый спортивный клуб и парикмахерская.

На борту круизного лайнера Lady Scarlet смогут находиться только те, кому уже испольнилось 18 лет.

По словам Virgin Voyages, корабль планирует совершить первый рейс в 2020 году. Он сможет перевозить около 2700 пассажиров и 1150 членов экипажа. Второй такой корабль планируется выпустить в 2021 году.

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Delfi Turgid

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