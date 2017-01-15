ФОТО. Рижское взморье: остов бетонного корабля в устье Даугавы и "Царь-камень" на Мангальсале

Остатки корабля Lady Cotlin

Примерно в километре на восток от устья Даугавы, в 230 метрах от берега, над морем возвышается остов шведского бетонного корабля Lady Cotlin. В 1951 году корабль вез в Ригу соль и во время шторма сел на мель. Команде удалось спастись.

По слухам, в грузе корабля был спрятан контрабандный спирт и вся команда сильно напилась. Позже местные жители на берегу находили канистры с огненной жидкостью. По материалам музея 31-й Рижской средней школы знаем, что корабль принадлежал норвежцам.

Тут надо отметить, что в 1917 году первый железобетонный корабль построил именно норвежский инженер Николай Фогнер. Сначала построенные из бетона корабли использовали для перевозки нефти и сыпучих грузов, так как, в отличие от металлических кораблей, внутри бетонные были более сухими. По сравнению с деревянными и металлическими судами бетонные были и более крепкими, однако срок их службы обычно не превышал десяти лет.

Наиболее активно железобетонные корабли строили во время Второй мировой войны — спасибо скорости строительства и дешевизне материала. Остатки "Lady Cotlin" — любимое место гнездовья больших бакланов. Летом 2015 года там можно было наблюдать около пятидесяти этих больших птиц (до 90 см без учета хвоста — Прим. Delfi).

Сюрреалистический образ "морского ворона" органично дополняет голос — козье блеяние и звуки, похожие на демонический смех, они слышны даже в районе дюны на Мангальсале. Раньше этот вид в Латвии был редким и даже включенным в Красную книгу. Но в конце XX века популяция больших бакланов пережила демографический взрыв и сегодня их так много, что их исключили из Красной книги.

Внимание! Заплывы до остова опасны, так как есть вероятность получить травмы и пораниться о бетон, остатки арматуры и прочие острые предметы. Доплыть туда можно на лодке или дойти по льду зимой, если он надежен.

Ķeizarakmens (Царь-камень)

Foto: no Aivara Jakoviča grāmatas "Rīgas piejūra"

Царь-камень вмурован в дамбу на берегу Даугавы в Мангальсале, на расстоянии 300 метров от берега. Красно-коричневый камень был установлен в честь посещения императора России Александра II: "Государь император Александр II осмотреть изволил дамбу 27 мая 1856 года".

Недалеко находится второй камень, на котором выбита надпись в честь посещения престолонаследника Николая Александровича в 1860 году (тогда ему было лишь 16 лет — Прим. Delfi).

В 1990-х годах камни попортили вандалы. Оставшиеся фрагменты вмурованы в бетонное основание.

В 18 шагах на юг по дамбе от "Царь-камней" находится небольшой камень с надписью "1851", который, возможно, связан с годом начала строительства дамбы.

Местные рыбаки используют Царь-камень как место финиша соревнований на скорости. На деньги участников покупается водка, колбаса и белая булка, которые собирают в корзину и привозят к этому месту. Стартуют они с пристани в Болдерае. Лодки несутся по Бульупе до Даугавы и пересекают ее. Корзина достается победителю.

О книге

Вторая часть эко-путеводителя "Rīgas piejūra" издана издательством "Jumava" вместе с "Rīgas Meži".

Рига известна как город у моря с XIII века. Главные богатства рижского взморья — береговая линия длиной почти 14 километров, состоящая из пляжей с белым песком, дюн, соснового леса, устьев Даугавы и Лиелупе с их очень биологически важными лугами и представителями животного и растительного мира.

В путеводителе, который может быть интересен всем, кто любит отдыхать в окрестностях города, использованы воспоминания очевидцев, исторические документы, карты и изображения, которые помогут читателю составить виртуальные маршруты и получить более полное представление о природных богатствах города.