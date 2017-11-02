ФОТО. Рок-н-ролл жив! Во Флориде построят 137-метровый отель в виде гитары

На какие только ухищрения не идут отели для того, чтобы привлечь постояльцев! Так, например, отель Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Флориде решил преобразить свою форму и стать похожим на... гитару! В прямом смысле этого слова: в небо взметнется 137-метровая гитара, в которой разместятся 638 новых гостиничных номеров и гигантский SPA-комплекс.

На строительство гитары будет потрачено 1.5 миллиарда долларов и новое 36-этажное здание вдвое увеличит вместимость отеля.

Foto: Vida Press

Идея построить здание в виде гитары пришла в голову Джеймсу Аллену, СЕО Seminole Gaming, еще в 2007 году и с тех пор не покидала ее. Он считает, что даже само здание будет достойно для просмотра, не говоря уже о том, чтобы пожить в нем и ощутить всю прелесть нового отеля изнутри. Помимо SPA-комплекса в отеле будут работать 3 267 игровых автоматов, 178 столов для блек-джека и баккара, а также большой зал для игры в покер.

Гостиницу планируют открыть уже в 2019 году.