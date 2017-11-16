ФОТО. Салакайский костел - жемчужина архитектуры Зарасайского края

Едва попав в городок Салакас, гостей встречает смотрящий в небо шпиль Салакайского костела. Самый яркий акцент архитектуры городка создает впечатление, будто вы посещаете не городок Зарасайского района, а прекрасные костелы Нормандии или старой Англии.

Костел Пресвятой Девы Марии завораживает своим величеством и массивностью. Может так потому, что не так часто огромное сооружение из серых тесаных камней выделяется из местного ландшафта. Но костел прославляет городок, является его легко узнаваемой визитной карточкой и гордостью местных жителей.

Foto: Algimantas Navickas

Расположенный на берегу одного из самых больших озер Литвы – Луодиса, Салакас впервые упоминается в конце XV века – уже тогда здесь действовала церковная община. Крестив Литву, король Иогайла подарил Вильнюсскому епископу земли Салакайского края. О том, что люди здесь обитают испокон веков, свидетельствует и обилье древних курганов.

Сотни лет Салакас украшали деревянные костелы. Но, как это часто случалось еще 200-300 лет назад, возникшие пожары уничтожали большую часть деревянных поселений со всеми костелами. Например, последний деревянный костел в Салакасе простоял всего 40 лет.

Foto: Gintautas Antanavičiaus

Ночью 15 июня 1905 года вспыхнул пожар, уничтоживший часть городка, расположенного вплоть до самого ручейка. В огне сгорел костел со всем имуществом и архивами. От жары расплавились и упали с подвесок колокола.

Тогдашний ксендз Антанас Крижанаускас вместе с местными жителями решил построить такой костел, который был бы неподвластен пожару и другим бедствиям. В самом Салакасе не нашлось достаточно камней для постройки такого большого сооружения и по окрестностям распространилась новость, что приезжающих в Салакас просят взять с собой в повозку пару камней для строительства костела.

Foto: Gintautas Antanavičiaus

Впрочем, жители Салакаса помогли постройке костела не только камнями, но и деньгами – прихожане пожертвовали 41000 из 98000 рублей. Остальная часть денег была собрана в Варшаве, Санкт Петербурге и других крупных городах.

Вняв призывам ксендза, жители Салкаса не только привезли кирпичи к месту постройки костела, но и приняли активное участие в его постройке. Тесаные камни нужно было заносить на большую высоту, для чего были построены громадные носилки. Их по очереди носили все сильнейшие мужчины края.

Foto: Gintautas Antanavičiaus

Интересно, что самый высокий каменный костел в Литве мог стать и еще выше, поскольку в первоначальном плане его высота достигала 95 метров. Но в ходе стройки башня обрушилась и было решено остановится на 75 метрах. Во время Второй мировой войны башня была сбита и падающий шпиль попортил интерьер. Башню восстановили лишь в конце 80-х годов, оставив на высоте 72 метров.