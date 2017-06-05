Невероятно огромный и мега-современный круизный лайнер MSC Meraviglia в минувшую среду покинул доки во французском Сен-Назере — чтобы уже в понедельник, 5 июня, отправится в свой первый средиземноморский круиз. В символическом спуске на воду с непременным разбиванием бутылки шампанского принимал участие и президент Франции Эммануэль Макрон. Оно и понятно — корабль строился на верфи, которая частично принадлежит государству.

Длина корабля, построенного по заказу швейцарской компании MSC Cruises, составляет 315 метров, высота — 65 метров (примерно как церковь Святого Петра в Риге без учета ее шпиля). Цена судна — 892 млн. евро или порядка 1 млрд. долларов США. Он способен принять на борт 5714 пассажиров и втрое большее число членов экипажа. Всего у лайнера 19 (!) палуб.

MSC Meraviglia — самый дорогой, самый большой, самый технологически продвинутый и самый роскошный круизный лайнер MSC Cruises. Впервые в истории артисты Cirque du Soleil будут выступать в открытом море — дважды за вечер на одной из сцен лайнера. В корабле также будет гигантский экран и множество зеркал с технологиями дополненной и виртуальной реальности. Последние позволят "примерять" одежду в бутиках лайнера, не надевая ее на себя — специальная программа "пририсует" ее к отражению гостя в зеркале.

За технологии отвечает компания Samsung. Все гости получат смарт-карты и NFC-браслеты, которые позволят обходится на корабле без физических ключей, кошельков или кредитных карт, а также отслеживать местонахождение детей в режиме реального времени. Бронировать экскурсии, покупать билеты на шоу и заказывать еду можно будет на более чем 300 интерактивных панелях, раскиданных по всему кораблю.

На корабле есть как театральный зал, так и собственная ТВ-студия, в которой будут проводится конкурсы и шоу с трансляцией на все экраны лайнера. Детей порадует парк развлечений, который включает в себя также два симулятора "Формулы-1" и зал игровых автоматов. В наличии парк водных аттракционов, 5D-кинотеатр, дорожки для боулинга, фитнес-центр и спортивные площадки для игры в баскетбол, футбол и волейбол.

Для тех, кто может себе позволить, внутри MSC Meraviglia будет Yacht Club — специальная зона с 78 номерами, 15 каютами повышенной комфортности и двумя апартаментами. Услуги батлера в режиме 24/7 прилагаются.

Апартаменты — с балконами, достаточно большими для организации ужина, а также частными бассейнами. Гости "яхт-клуба" также получат доступ в закрытый салон "для своих", спа-центр с услугами массажа.

Остальные гости лайнера смогут выбрать между тремя бассейнами, самый большой из которых — 25-метровый. Компания утверждает, что он рекордно большой, обычно на круизных лайнерах таких бассейнов просто нет. Если погода будет "не очень", гости смогут купаться и в одном закрытом бассейне. Третий бассейн расположен на палубе номер 16 на носу корабля и прямо из него открывается сногсшибательный вид на океан впереди лайнера.

Еды на лайнере будет, что называется, "завались", об это позаботятся 12 различных кафе, бистро и ресторанов на любой вкус и кошелек, некоторые из которых будут работать круглосуточно.

3 июня лайнер MSC Meraviglia прибыл в Гавр, откуда уже 5 июня с пассажирами на борту отправился в Лиссабон, Барселону, Марсель и Геную. По Средиземному морю он будет ходить до 2019 года, после чего его переведут в Майами для проведения круизов по островам Карибского моря.