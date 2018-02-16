ФОТО. Самый большой круизный лайнер отправится в свое первое плавание в марте, и вот что у него внутри

Delfi Turgid
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ФОТО. Самый большой круизный лайнер отправится в свое первое плавание в марте, и вот что у него внутри
Foto: AFP/Scanpix

Пока не увидишь судно вживую, трудно осознать, насколько же он действительно гигантский. Но длина круизного лайнера Symphony of the Seas составляет немногим более 360 метров, у него 18 палуб и множество кают, в которых могут разместиться более 8 000 человек.

Бюджет "проекта" составил 1,081 млрд. евро. Внутри Symphony of the Seas 20 ресторанов, шесть баров (один — роботизированный), "тарзанка", каток, мини-гольф, симулятор серфинга, стены для лазания, баскетбольная площадка, 23 бассейна и водяные горки, включая самую высокую в мире на "круизниках", высотой 30 метров. В наличии также театр, казино, магазины и прочие развлечения. Чтобы гостям было легче ориентироваться, они разделены на семь тематических "районов".

ФОТО. Самый большой круизный лайнер отправится в свое первое плавание в марте, и вот что у него внутри
Foto: AFP/Scanpix

В первое плавание Symphony of the Seas отправится в марте этого года, а в первый круиз по Средиземному морю — в апреле. В ноябре он перебазируется на Карибы, где будет трудиться как минимум целый год. Просто потому, что он построен для компании Royal Caribbean и является 25-м ее лайнером.

В Ригу летом прошлого года заходил "младший брат" Symphony of the Seas — Celebrity Silhoutte. Как он выглядит внутри — в нашем фоторепортаже.

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Delfi Turgid

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