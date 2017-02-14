Санта Круз дель Ислоте — крошечный коралловый остров архипелага Сан Бернардо неподалеку от побережья Колумбии. Его площадь всего один гектар и на нем живут 1200 человек, что в четыре раза превышает плотность населения, например, в Нью-Йорке.

При этом на острове нет реки или даже ручья, нет и канализации. Электричество дают раз в день на пять часов — от генератора. А питьевую воду привозят колумбийские военные раз в три недели. Так почему люди живут там?

A photo posted by Andres Sebastián Obregon (@sosobregon) on Nov 8, 2016 at 7:06am PST



Согласно легенде, где-то 150 лет тому назад группа моряков из прибрежного города Бару, расположенного в 50 километрах от острова отправилась на поиски новых мест для ловли рыбы. В какой-то момент они наткнулась на остров и решила на нем переночевать. Очень быстро мужчины поняли, что им чего-то "не хватает" — москитов! Их совсем не было на острове, а ведь эти разносчики малярии являются бичом тех мест. В общем, людям так понравилось спать без комаров, что они решили перебраться на остров.

A photo posted by intoamericas (@intoamericas) on May 19, 2016 at 9:16am PDT



Сегодня на острове 90 домов, два магазина, один ресторан, один клуб и одна школа. Все это размещается на площади с половину футбольного поля, что делает Санта Круз дель Ислоте самым густонаселенным островом на планете. Места так мало, что многие сооружения стоят не на земле, а на сваях — над водой.

A video posted by Calidad Y Servicio Tours (@calidadyserviciotours) on Feb 10, 2017 at 9:27pm PST



Большая часть жителей на самом деле проводит на острове лишь вечера и ночи — они или рыбачат в море, или работают на курортах на окрестных островах. Рыбы, впрочем, все меньше и плавать за ней надо все дальше, а туристов все больше и они сами приплывают.

A photo posted by 👽 w a n d e r l u s t (@alejandracorralesme) on Mar 18, 2016 at 2:52pm PDT



На острове нет преступности, так что двери никогда не закрываются на замки. Жизнь в целом спокойная и очень размеренная и даже дети здесь намного спокойнее своих сверстников из других мест Колумбии.

A photo posted by Alejo Vernaza (@alejovernaza) on Oct 11, 2016 at 6:29pm PDT



Электричество дают в семь часов вечера и крутят генератор до ночи. Вечер — время просмотра "мыльных опер" и футбола. Если какое-то спортивное мероприятие выходит за рамки обычного графика подачи электричества, люди скидываются и покупают топливо для генератора.

A photo posted by Club Nautico Mundo Mar (@clubnauticomundomar) on Nov 11, 2015 at 9:11pm PST



Никто из местных жителей не собирается менять спокойную жизнь на одиноком острове на шум больших городов. И остров они покидают только ногами вперед, в прямом смысле — на Санта Круз дель Ислоте нет кладбища.