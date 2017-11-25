ФОТО. Шахты "вверх тормашками" и подземные озера под украинским Стебником

Коллекция странных фото из заброшенной шахты заставляет поверить в то, что потолок — это пол. Словно это сцена из фантастического фильма, снятая на планете, где пол — это потолок, а потолок является полом.

Эти снимки сделаны в шахте под украинском Стебником. Два энтузиаста, узнав про шахту в интернете, решили увидеть все своими глазами и устроить фотосессию. По их словам, про шахту мало кто знает и они ощущали себя настоящими пионерами. Было и страшно, и интересно.

Соляная шахта разрабатывалась во время Австро-Венгерской империи, в которую входила и Голиция. В шахту через трубы подавалась вода, которая растворяла и "впитывала" соль. Воду поднимали на поверхность и выпарывали из нее соль на специальном предприятии.

В результате такого метода добычи в шахте появились искусственные подземные озера. Под городом их целых 12 штук, все на глубине порядка 140 метров. Площадь самого большого из озер — 13,2 кв. метров и оно вмещает 30 кубометров воды.

Город на месте залежей солей был основан в 1521 году, а добывать там соль прекратили только во времена СССР.