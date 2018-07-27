ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии

Delfi Turgid
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ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии
Foto: Shutterstock

Для некоторых самыми яркими путешествиями становятся не на экзотические острова где-нибудь в Тихом океане, а суровые условия вечной мерзлоты. Pandotrip рассказывает, что каждый год манит тысячи людей на архипелаг Шпицберген и что они там делают.

ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии
Foto: Shutterstock

Норвежский архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и входит в число самых северных населенных мест на планете. На Шпицбергене люди живут с 17-го века и здесь охотились на китов. Позже здесь стали добывать уголь, однако из-за трудностей логистики, добыча угля понемногу снижается, но увеличивается приток туристов и рыбаков.

ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии
Foto: Shutterstock

На островах круглый год доступны самые разные занятия: лодочный отдых, пеший туризм, собачьи упряжки, лыжный спорт, верховая езда, гонки не снегоходах и экскурсии, во время которых можно увидеть действительно потрясающую природу Шпицбергена. Ледники, живописные скалы, ледяные пещеры, белые медведи, тюлени, киты и арктические лисы — лишь часть того богатства архипелага.

ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии
Foto: Shutterstock

Здесь хорошо развита туристическая инфраструктура, есть гостиницы и пансионы, работают гиды и ходит транспорт. Сюда приезжают ученые и исследователи со всего мира.

ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии
Foto: Shutterstock

Каждый сам выбирает, когда лучше приехать на острова — например, полярная ночь длится с декабря по февраль и в это время часто можно видеть северное сияние.

ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии
Foto: Shutterstock

Из Осло есть прямые рейсы трижды в неделю зимой и чаще летом. В аэропорту шаттл забирает гостей и развозит по гостиницам.

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Delfi Turgid

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