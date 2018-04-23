ФОТО. Сколько стоит номер в самой новой гостинице Вильнюса

В апреле в литовской столице открылась новая гостиница сети Mariott - Courtyard by Marriott Vilnius City Center. По случаю открытия клиентам предложили сниженные цены.

Одно- или двухместный номер сейчас стоит от 66 евро (в стоимость входит и завтрак в буфете гостиницы). За 104 евро в гостинице могут остановиться и позавтракать двое взрослых и двое детей. Комната с огромной кроватью обойдется с 75 до 109 евро в сутки (плюс завтрак).

Гостиница Marriott находится на ул. Ринктинес, на участке, где раньше находился стадион "Жальгирис".

Председатель правления Hanner, которая привела в Литву сеть Courtyard by Marriott, Арвидас Авулис сказал, что новая гостиница отличается своей архитектурой и инновациями. Интерьер был разработан именно для этой гостиницы.

Это первая гостиница всей сети с мобильным ключом для номеров.

Новую гостиницу проектировал архитектор Гинтаутас Наткявичюс, автор интерьера – международная студия Scott Brownrigg из Лондона. Мебель для гостиницы покупали в Baltijos baldų klasteris, а матрасы специально для Marriott разработала компания Padvaiskas ir ko.