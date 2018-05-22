ФОТО. Стокгольмский архипелаг — волшебный мир загадочных островов

Всего лишь в нескольких минутах езды от Стокгольма находится удивительное место — Стокгольмский архипелаг, второй по величине в Балтийском море. Точное количество островов до сих пор неизвестно (число колеблется от 14 тысяч до 100 тысяч), но принято считать, что их около 24 тысяч, пишет Pandotrip.

Зачем туда ехать?

Попросите любого жителя Стокгольма назвать одно место, куда летом обязательно должен съездить гость Стокгольма, и большинство из них назовут именно архипелаг. Возможности и виды отдыха здесь бесконечны — от идиллических деревушек и замков до местных деликатесов и пляжей с мягким песком.

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Когда лучше ехать?

Архипелаг лучше всего посетить именно летом, но он прекрасен круглый год. Однако стоит учесть, что зимой частота маршрутов зависит от погодных условий.

Как туда попасть?

В большинство мест архипелага можно попасть на автомобиле, автобусе, поезде и даже велосипеде. Но самый лучший способ — на лодке или катере.

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Главный лодочный оператор архипелага — Waxholmsbolaget. Это часть городской транспортной системы Стокгольма, которая заведует водным общественным транспортом.

Главная гавань Waxholmsbolaget в Стокгольме — Стромкайен —расположена между Королевским садом и Grand Hôtel.

Цена разового билета зависит от вашего пункта назначения и составляет от 60 до 130 шведских крон. Как вариант – купить билет путешественника, с которым вы можете кататься без ограничений в определенный период времени. Например, пятидневный билет стоит 420 крон, а на 30 дней – 750 крон.

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Подробную информацию о расписании водного транспорта, маршрутах и ценах можно получить на вебсайте Waxholmsbolaget.

Какой остров выбрать?

Архипелаг предоставляет безграничные возможности — все зависит от ваших желаний, наличия свободного времени и бюджета.

Если у вас мало времени, то отправляйтесь на ближайший к Стокгольму остров — Фьедерхолмарна. Здесь можно гулять часами, но не забудьте попробовать копченого лосося в ресторане Rökeriet перед отбытием в город.

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Другой вариант — увитый пешими тропами и густыми соснами остров Сандхамн во внешнем архипелаге. Здесь можно плавать на каяках, кататься на велосипедах или расслабиться в спа.

Интересный факт: со времен Средневековья и до конца Холодной войны шведские военные силы располагались на архипелаге для защиты Стокгольма. Сейчас большинство военных объектов закрыто.