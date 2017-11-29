ФОТО. Треугольные картины и пыточная башня. Как выглядит самый старый деревянный мост Европы?

Капельбрюкке – одна сплошная достопримечательность и поэтому заслуженно считается символом Люцерна. Во-первых, это самый старый мост в Европе. Во-вторых, за все время своего существования (а это уже более шести веков), он удивительным образом не претерпел никаких существенных изменений, и по-прежнему остается деревянным. Лишь однажды, в конце 20-го столетия, мост был изрядно поврежден пожаром – но швейцарцы восстановили свою деревянную "знаменитость" в самые кратчайшие сроки. В-третьих — Деревянный мост Капельбрюкке был построен не поперек реки, а вдоль ее течения… Шутка! Просто он соединяет берега Ройса не по кратчайшему маршруту, а "по диагонали".

Первоначально мост строился в качестве оборонительного коридора в составе городских укреплений и соединял разделённые рекой Ройс старую и новую части города. Под коньком крыши вдоль всего крытого моста висят 111 треугольных картин, которые рассказывают о самых важных моментах в истории Швейцарии.

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На середине моста возвышается восьмигранная кирпичная башня Вассертурм (нем. Wasserturm — водонапорная башня), построенная ещё до возведения моста, в 1300 году. В разное время башня использовалась в качестве темницы, сторожевой башни, пыточной и пожарной вышки. Сейчас в ней - как этого м следовало ожидать - сувенирная лавка и еще зал гильдии ассоциации артиллеристов.

Капельбрюкке сильно пострадал из-за пожара в августе 1993 года. Считается, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Большая часть моста была разрушена и сгорело примерно две трети картин. Но швейцарцы оперативно восстановили мост и картины и он снова был открыт менее чем через год. Впрочем, и сейчас, если внимательно присмотреться, то можно найти следы того пожара.

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С деревянного моста открывается красивейший вид окрестностей Люцерна, пишет портал euromapa.net. И еще – здесь всегда много народу, не протолкнуться! Одни рассматривают удивительной красоты старинные архитектурные элементы. Другие – картины, тщательно отреставрированные после пожара. А третьи не перестают щелкать затворами своих фотокамер, стремясь запечатлеть городские пейзажи Люцерна во всей их красе (и себя, любимых, на фоне этой самой городской красоты).

Только одно пожелание: не спешите переходить мосточек, тем самым стремясь к другому берегу Люцерна. Сперва оглянитесь вокруг и удивитесь – сколько еще архитектурных красот осталось без вашего внимания по эту сторону легендарного Капельбрюкке.