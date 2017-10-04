ФОТО. В Дании строится деревянная тропа, которая ведет прямо на небо

Как в полной мере раскрыть всю красоту леса? Построить в нем тропу, но только не "горизонтальную", а "вертикальную". И без ступенек, потому что ступеньки на любой тропе — зло.

Этот проект архитектурного бюро Effekt в часе езды от Копенгагена будет закончен только к лету 2018 года, но посмотреть на то, что там будет, можно уже сейчас.

Foto: publicitātes attēli, effekt.dk

Проект называется "Treetop Experience", что как бы намекает на то, что сооружение в частном лесу Gisselfeld Kloster будет выше деревьев. Лес, хоть и частный, в светлое время суток открыт для посетителей. И эта новая "лесенка" — не единственное, на что там есть смысл смотреть. Скалы, ручьи, пруды и нетипичный для Дании сильно холмистый рельеф.

Foto: publicitātes attēli, effekt.dk

Длина "тропинки" составит 600 метров, на ней будет несколько остановок со скамейками и смотровыми площадками — в путешествии по ней важна не столько цель, сколько само путешествие. Общая высота деревянных мостков — 45 метров.

Foto: publicitātes attēli, effekt.dk

В строительстве используются материалы из того же леса, в котором объект и строится. Что логично, справедливо и гармонично.

Foto: publicitātes attēli, effekt.dk

Пока тропа в небо не готова, но при желании уже можно погулять по окрестностям и посмотреть с земли на то, что летом следующего года можно будет увидеть с высоты птичьего полета.