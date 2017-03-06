ФОТО: В горах Грузии на высоте 2200 метров вырос современный отель, построенный из морских контейнеров

Кому могла прийти в голову мысль наставить в горах друг на друга кучу морских грузовых контейнеров и назвать это все гостиницей? Если вам кажется, что никому, то вы глубоко заблуждаетесь. За этим необыкновенным творением стоят архитектор Сандро Рамишвили и Ираклий Эристави, и как хорошо, что им таки пришла в голову эта идея!

Они постарались сделать все возможное, чтобы при возведении отеля не пострадала окружающая среда. Именно поэтому гостиница повторяет местный ландшафт, каскадом спускаясь по горному склону. А с его террас открываются панорамные виды на Кавказские горы.

Foto: quadrum-gudauri.com

Quadrum, а именно так называется гостиница, расположена в Верхнем Гудаури, на высоте 2200 метров над уровнем моря. В ней есть как стандартные одно- и двухместные номера, так и люкс, и рассчитанные на компанию побольше смежные комнаты.

К сезону 2018 года владельцы отеля также обещают обустроить в гостинице залы для занятия йогой и бассейн. Подъемник расположен в пяти минутах ходьбы от отеля.

Сам же Гудаури расположен в 120 километрах от Тбилиси и дорога до него займет примерно два часа на автомобиле. Лыжный сезон начинается в декабре и длится до апреля, средняя толщина снежного покрова зимой достигает 1,5 метра.

Фото гостиницы quadrum-gudauri.com // copter.ge.