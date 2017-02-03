ФОТО: В Канаде открыли каток длиной 15 километров, идущий по сказочному лесу

Катание на коньках — одно из самых веселых и доступных зимних развлечений. Вот только кататься по круглому катку быстро надоедает, верно? Тогда — вам в канадский Квебек, в парк Domaine de la Foret Perdu, в котором построили каток длиной 15 километров.

Чтобы неспешно проехаться по всем залитым льдом дорожкам нужно порядка двух часов, но при желании в парке можно провести и целый день. Ведь в парке есть не только деревья, но и животные!

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"На катке" (а на самом деле просто в парке) есть и небольшие киоски-кафе, в которых можно купить что-нибудь вкусное, вроде горячего шоколада.

Кататься там можно и в темноте, что логично — световой день-то все еще короткий! Кстати, парк открыт и летом тоже — там много "тарзанок", есть возможность взять напрокат ролики или велосипед.

Входной билет для взрослого — 16 канадских долларов или 11,5 евро, а за детей придется заплатить 14 долларов или 10 евро. Коньки сдают напрокат за 10 долларов (чуть больше 7 евро), говорит сайт парка.