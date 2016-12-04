О том, как зажигали рижскую елку, подробно рассказывал (и показывал) сайт ТЧК. В Литве же тем временем вокруг елок в Вильнюсе и Каунасе разгорелась настоящая дискуссия. Во-первых, началось интернет-голосование по поводу того, где елка красивее. Во-вторых, в соцсетях обсуждают то, что главная елка страны почему-то похожа на елку, которую в прошлом году установили в Москве (см фото ниже).

ФОТО. В лесу она росла: Рига, Таллин, Вильнюс и Каунас спорят о том, где самая красивая елка
Foto: DELFI

Кстати, елка в Вильнюсе высотой 27 метров собрана из множества небольших елочек. Она украшена гирляндой на 50 000 лампочек. В Каунасе елка традиционная — и рядом с ней установлена детская площадка и карусели.

Рождественская елка в Риге

Рождественская елка в Вильнюсе

Рождественская елка в Каунасе

Рождественская елка в Таллине