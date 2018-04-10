ФОТО. В Литве для туристов откроют Лидувенский мост — самый высокий ж/д мост в стране

Delfi Turgid
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ФОТО. В Литве для туристов откроют Лидувенский мост — самый высокий ж/д мост в стране
Foto: DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

Литва в этом году планирует открыть для туристов Лидувенский мост, одно из самых впечатляющих архитектурных строений в стране. Железнодорожный мост является охраняемым - по нему курсируют грузовые составы, а свободный доступ на него закрыт.

Высота моста 42 м, он выше Аникщяйской тропы в кронах деревьев и выше самой высокой башни обозрения в Литве, находящейся в Лабанорской пуще. Летом прошлого года по нему уже провели несколько экскурсий и они пользовались высоким спросом — в округе нет другой такой впечатляющей "смотровой площадки". За два дня на мосту провели шесть экскурсий, на которые зарегистрировались 200 посетителей.

Пока мост еще не открыт для посетителей. Прежде чем это случится, нужно будет перестроить подходы к нему и продолжить туристические маршруты так, чтобы посетителям не пришлось возвращаться, а они могли перейти мост и продолжить путь по, например, природной тропе. Кроме того, нужно будет обучить охрану моста и согласовать график его посещения с расписанием движения поездов.

Как пишет rus.delfi.lt, история моста началась в 1916 году, когда немцы построили там деревянную эстакаду. Тогда это был один из самых больших деревянных мостов в Европе, но поезда по нему не ходили.

ФОТО. В Литве для туристов откроют Лидувенский мост — самый высокий ж/д мост в стране
Foto: DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

В 1918 году построили стальной мост, названный именем фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга. Мост считался чудом техники того периода, по нему ходили поезда.

В 1944 году перед отступлением немцы взорвали мост, а в 1952 году был построен мост, который стоит по сей день. Пока по мосту интенсивно ходили поезда, местным жителям не нужны были часы, они угадывали время по поездам.

Высота моста – 42 м, длина 599 м, ширина 4,5 м.

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Delfi Turgid

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