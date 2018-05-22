ФОТО. В сердце Вильнюса открылась роскошная гостиница

1 мая в сердце Вильнюса открылась 5-звездочная гостиница Pacų, которая находится во дворце Пацов, на ул. Диджёи. Это первая гостиница в странах Балтии, принадлежащая сети Design Hotels, пишет портал rus.delfi.lt.

В резиденции Пацов, которая появилась в XVII в., гостили в свое время знатные люди со всей Европы. Например, там останавливался Наполеон Бонапарт, российский император Александр I, король Польши Ян Собеский и многие другие исторические личности.

В последние несколько сот лет здание, которое Пацам уже не принадлежало, подвергалось разрушениям, поэтому на его реставрацию потребовалось много времени и средств. Команду реставраторов возглавил архитектор Саулюс Микштас.

Дворец реставрировали по принципу сети Design Hotels - все аутентичные детали показаны и сохранены. В современный интерьер были включены аутентичные фрески и стены, этим занималась команда дизайнеров Yes Design.

В новой гостинице Pacų, площадью 6200 кв. м, сохранили двор эпохи барокко. В гостинице 104 номеров и апартаментов, названия которых связаны с историей. В гостинице есть 4 современных зала на 5-60 человек, СПА-центр, бар, ресторан.