Мост был официально открыт в субботу, 29 июля. Его длина – около 494 метров, а высота – 85 метров. При этом мост очень узкий – всего около 60 сантиметров в ширину. Так что по нему можно идти только друг за другом.

Мост держится на канатах, которые весят около 8 тонн. Что важно – конструкция оснащена системой против раскачивания. Новый мост открыли на месте старого, который был поврежден падающими камнями.

Интересно, что швейцарский Europabruecke хоть и самый длинный, но не самый высокий в мире подвесной мост. В австрийском Ротте такая же конструкция находится на высоте 110 метров, а ее длина составляет 405 м.