ФОТО: В Таллине на Ратушной площади все еще красуется новогодняя елка

Delfi Turgid
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ФОТО: В Таллине на Ратушной площади все еще красуется новогодняя елка
Foto: Andres Putting

Рождественские праздники уже давно позади, но на таллиннской Ратушной площади по-прежнему красуется новогодняя елка. Что она там делает, ждет 8 марта?

По словам представителей таллинской горуправы, в предыдущие годы елку, действительно, убирали в конце января. "В этом году в управу обратилось много горожан, посчитавших, что такая красивая елка могла бы украшать площадь подольше", — пояснила пресс-секретарь управы Кесклинна Эстер Шанк и добавила, что дерево простоит на своем месте еще как минимум неделю.

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Delfi Turgid

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