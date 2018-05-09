ФОТО: "Вечно живые". Надписи советских солдат на стенах Рейхстага в Берлине

Если подняться под купол Рейхстага в Берлине, а затем перейти на крышу, можно увидеть выбитую на фронтоне надпись "Астрахань. Макаров". Сегодня это просто имя и город. Посмотреть, сделать фотографию, разместить в соцсетях, подписав "Я тоже брал Берлин", и забыть. Но для простого советского солдата Макарова, чье имя растворилось в вечности, это была не просто надпись — это был крик души, радость и счастье Великой Победы.

Попасть в само здание Рейхстага сегодня можно только при предварительном бронировании экскурсии. Вас проведут в главный зал, покажут много служебных помещений, поведают историю этого здания от момента строительства в 1894 году до наших дней. И только во время этой экскурсии можно увидеть уцелевшие фрагменты надписей советских солдат и офицеров, оставленных здесь в мае 1945 года.

Тула, Киев, Ленинград, Москва, Тбилиси, Мурманск…."Здесь были"….номера частей, автографы, имена и фамилии….В 1945 году стены Рейхстага были превращены в большую книгу памяти тех, кто сумел, выдержал, дошел, кто ликовал и водружал знамя, кто вспоминал убитых товарищей. Сегодня сохранилось 159 надписей, остальные навечно скрыты под большими белыми панелями.

В начале 2000-ых годов при очередном ремонте и реконструкции здания в Бундестаге обсуждался вопрос о полном удалении надписей со стен исторического здания. Но депутаты решили, что это часть их истории — большинством голосов предложение было отклонено.