ФОТО: "Вечно живые". Надписи советских солдат на стенах Рейхстага в Берлине

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ФОТО: "Вечно живые". Надписи советских солдат на стенах Рейхстага в Берлине
Foto: Reuters/LETA/Scanpix

Если подняться под купол Рейхстага в Берлине, а затем перейти на крышу, можно увидеть выбитую на фронтоне надпись "Астрахань. Макаров". Сегодня это просто имя и город. Посмотреть, сделать фотографию, разместить в соцсетях, подписав "Я тоже брал Берлин", и забыть. Но для простого советского солдата Макарова, чье имя растворилось в вечности, это была не просто надпись — это был крик души, радость и счастье Великой Победы.

Попасть в само здание Рейхстага сегодня можно только при предварительном бронировании экскурсии. Вас проведут в главный зал, покажут много служебных помещений, поведают историю этого здания от момента строительства в 1894 году до наших дней. И только во время этой экскурсии можно увидеть уцелевшие фрагменты надписей советских солдат и офицеров, оставленных здесь в мае 1945 года.

Тула, Киев, Ленинград, Москва, Тбилиси, Мурманск…."Здесь были"….номера частей, автографы, имена и фамилии….В 1945 году стены Рейхстага были превращены в большую книгу памяти тех, кто сумел, выдержал, дошел, кто ликовал и водружал знамя, кто вспоминал убитых товарищей. Сегодня сохранилось 159 надписей, остальные навечно скрыты под большими белыми панелями.

В начале 2000-ых годов при очередном ремонте и реконструкции здания в Бундестаге обсуждался вопрос о полном удалении надписей со стен исторического здания. Но депутаты решили, что это часть их истории — большинством голосов предложение было отклонено.

Soviet soldiers' graffiti, Reichstag

Preserved Russian Graffiti in the Reichstag, Berlin, Germany

Berlin EUDC 2006 70

Reichstag

Names of Soviet soldiers who stormed Reichstag in WW2, preserved

Graffiti

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From the Past and the Future / Von der Vergangenheit und der Zukunft

Soviet graffiti at Reichstag, Berlin, June 2012 (3)

Russkie graffiti

1945 Russian War Graffiti - Kilroij buil zdec

Graffitis rusos

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