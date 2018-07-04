ФОТО, ВИДЕО. "Хождение по краю": необычный аттракцион на смотровой площадке Таллиннской телебашни

Таллиннская телебашня, расположенная в городском районе Пирита, является самым высоким сооружением не только в столице, но и во всей Эстонии: ее высота составляет 314 метров. Значительно повысить уровень адреналина в крови можно, пройдясь по краю самой высокой в Северной Европе открытой платформе, расположенной на высоте 175 метров.

История этой грандиозной таллиннской достопримечательности началась в 1970-ых годах, когда столицей летних Олимпийских игр 1980 года была выбрана Москва, а в Таллинне, в рамках Олимпиады, планировалось провести парусную регату. Телебашня была включена в список олимпийских объектов, что гарантировало ей "зеленый свет" для получения необходимой аппаратуры. Поэтому аппаратура, изначально предназначенная для телебашни в Вильнюсе, была смонтирована в Таллинне, и Таллиннская телебашня вступила в строй вовремя, а Вильнюсская ― с задержкой около года. Строительство телебашни началось в 1975 году, и было закончено в срок. Оно продолжалось немногим менее пяти лет.

Самое высокое в Эстонии 314-метровое сооружение было торжественно открыто 11 июля 1980 года в присутствии всей тогдашней номенклатуры. Реалии советского времени оживают в воспоминаниях одного из бывших работников телебашни Игоря Лукаса: "Хотя к Олимпиаде всё вроде бы заработало, /…/ на следующий же день отключили воду и до следующей весны туалет превратился в сухой сортир".

Телебашня быстро стала популярным местом проведения досуга. Здесь отмечали как официальные, так и семейные праздники.

Расположенная на высоте 175 метров смотровая платформа была открыта для посещения до 26 ноября 2007 года, после чего она закрылась из-за несоответствия требованиям противопожарной безопасности. Только 4 апреля 2012 года после полной реновации телебашня вновь открыла свои двери.

По замыслу архитекторов был построен новый вход, который придает сооружению еще большую монументальность, при этом не заслоняя вид на башню. Кроме того, на 22 этаже впервые была учреждена самая высокая в Северной Европе открытая смотровая платформа (175 м), оформлена современная интерактивная экспозиция и основательно модернизированы общественные помещения. Свои двери также распахнул самый высокий в Северной Европе ресторан.

Кроме того, летом 2013 года на Таллиннской телебашне открылся уникальный для прибалтийских и североевропейских стран аттракцион "Хождение по краю". Отныне можно повысить уровень адреналина в крови, пройдясь по краю самой высокой в Северной Европе открытой платформе, расположенной на высоте 175 метров.

В советское время была распространена такая шутка: "Чего только в Советском Союзе нет! Горячей воды нет, телефонов нет, бананов нет…" Бананы можно было увидеть лишь на фотографиях или в кино. Весной этого года в галерее телебашни вновь открылась выставка, ставшая столь популярной в прошлом году: "Бананов нет. Путешествие во времени в советские будни".

Это беглый взгляд на отрезок времени, который сегодня можно воспринимать с улыбкой. Экспозицию дополнили помещения магазина и ресторана. Выставка, открытая до 30 сентября, без сомнения, будет интересна всем: как зрелому поколению, испытывающему не только ностальгию, но и интерес к истории и культуре, так и жадной до знаний молодежи, а также любознательным детям из Эстонии и из-за рубежа. Выставка станет путешествием во времени в мир парадоксов, контрастов, всеобщего дефицита и "социалистического сюрреализма".

Купить билет или узнать дополнительную информацию можно на сайте Таллиннской телебашни.